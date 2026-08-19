Caja de Seguro Social: ASEP ordena a Naturgy y ENSA atender de forma prioritaria a fallas eléctricas que afectan hospitales

La ASEP señaló que continuará ejerciendo su función fiscalizadora para verificar que las empresas concesionarias cumplan con los estándares de continuidad y eficiencia.

Ciudad de Panamá/Las interrupciones y fluctuaciones del servicio eléctrico que se han registrado en distintos centros hospitalarios de la Caja de Seguro Social (CSS) serán atendidas con carácter prioritario por las empresas distribuidoras Naturgy y ENSA.

La instrucción fue emitida por la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez Crespo, durante una reunión en la que se abordaron las incidencias que han afectado el funcionamiento de equipos médicos y generado molestias entre pacientes y personal de salud.

Durante el encuentro, la directora ejecutiva nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo de la CSS, Yariela de De Sanctis, presentó un informe sobre las afectaciones registradas en diferentes unidades de salud y destacó la necesidad de contar con un suministro eléctrico estable.

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De Sanctis explicó que la continuidad del servicio es fundamental para el funcionamiento de áreas críticas de los centros médicos, entre ellas:

Laboratorios clínicos.

Farmacias.

Servicios de radiología.

Fisioterapia.

Registros médicos.

Equipos médicos especializados.

Luego de conocer los reportes, Rodríguez Crespo solicitó a Naturgy y ENSA revisar cada caso de manera individual y adoptar las medidas necesarias para corregir las fallas en los circuitos que abastecen a las instalaciones de salud.

“Buscamos ver las afectaciones y gestionar lo que sea necesario en beneficio de las instalaciones de salud pública a nivel nacional”, afirmó Rodríguez Crespo.

Las empresas distribuidoras deberán presentar propuestas y soluciones concretas durante las próximas mesas técnicas de trabajo, con el objetivo de mejorar la estabilidad del suministro eléctrico en los centros hospitalarios.

La ASEP señaló que continuará ejerciendo su función fiscalizadora para verificar que las empresas concesionarias cumplan con los estándares de continuidad y eficiencia establecidos, especialmente en instalaciones consideradas de alta sensibilidad social.