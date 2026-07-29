ASEP: Reemplazo de medidor es gratuito y más del 90% de los reclamos son contra el sector eléctrico

La administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, informó que la entidad ha recibido más de 10 mil reclamos en el último año, la mayoría relacionados con el servicio eléctrico. Además, aclaró que el reemplazo de medidores es responsabilidad de las empresas distribuidoras y no representa ningún costo para los clientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El aumento de los reclamos por las facturas de electricidad mantiene bajo la lupa a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). De acuerdo con su administradora, Zelmar Rodríguez, la institución recibió 10.231 reclamos, de los cuales el 94% corresponde al sector eléctrico.

Rodríguez explicó que, del total de reclamaciones relacionadas con electricidad, más de 7 mil están vinculadas al alto consumo, mientras que otras corresponden a daños en equipos eléctricos, además de casos relacionados con telecomunicaciones y el servicio de agua.

Rodríguez indicó que, tras analizar los expedientes, la ASEP ha detectado distintas causas detrás de los incrementos en las facturas, entre ellas errores en la lectura de los medidores, fallas en la facturación y períodos de cobro superiores a los 31 días permitidos, lo que puede reflejar un mayor consumo en un solo recibo.

“No puedes calificar a la ASEP de que no va a hacer nada si tú no vas a la ASEP. Califícala cuando vayas y te hagamos un mal análisis de tu reclamo. Pero si tú no vas, no puedes decir: ‘Es que no voy a la ASEP, ¿por qué? Porque dicen por allí que no funciona’. Entonces los invito: ‘Vayan a la ASEP’. Ejercen su derecho (…) Tienen que ir a la ASEP. No pueden utilizar una red social para poner sus reclamos”, manifestó Rodríguez.

Cambio de medidor no tiene costo

Uno de los temas que más inquieta a los usuarios es el reemplazo de los medidores eléctricos. Sobre este punto, la administradora señaló que el cambio del equipo no debe ser cobrado al cliente, dado que el medidor es propiedad de la empresa distribuidora.

Explicó que las compañías pueden sustituir los medidores cuando exista un reclamo por alto consumo para realizar pruebas técnicas o como parte del proceso de modernización de los equipos análogos hacia medidores digitales.

No obstante, subrayó que las distribuidoras deben informar previamente al usuario cuándo realizarán el cambio, especialmente si el medidor se encuentra dentro de la propiedad, a fin de garantizar transparencia y dejar constancia del procedimiento.

La única situación en la que el usuario podría asumir un gasto, indicó, es cuando realiza modificaciones en su vivienda que obligan a reubicar el medidor para facilitar el acceso del personal encargado de la lectura. Ante las denuncias que circulan en redes sociales sobre supuestos cobros por el reemplazo de medidores, Rodríguez pidió a los afectados presentar formalmente sus reclamos.

El medidor es propiedad de la empresa. Sí, lo puede cambiar porque la persona puso un reclamo de alto consumo y él se tiene que llevar el medidor para llevarlo al laboratorio y verificar si en efecto hay un problema en el medidor (...) Sin embargo, le hemos dicho a ellos: Tú vas a cambiar un medidor, tú tienes que notificarle al cliente", dijo.

Al respecto de esta situación, la titular de la ASEP añadió que "primero, porque tienes que entrar a la casa, porque hay algunos medidores que están dentro de la casa y en ese caso los clientes deben sacarlos. Y, por otro lado, porque debe haber una constancia de que el cliente estuvo allí en el momento en que se extrajo el medidor para que no haya estas ideas de que me lo cambiaron de manera arbitraria".

Recordó que el procedimiento establece que el usuario debe acudir primero a la empresa distribuidora y, de no obtener una respuesta satisfactoria, puede elevar el caso ante la ASEP. La entidad recibe denuncias a través de la línea 183, por correo electrónico, vía telefónica y en sus oficinas a nivel nacional.

Distribuidoras tienen plazo hasta octubre

Previamente, la ASEP otorgó a las empresas distribuidoras un plazo hasta octubre para implementar mejoras tanto en la calidad del servicio: "no solamente la calidad del servicio. Tienen que mejorar la atención al cliente. Porque tú le estás pagando por un servicio y ellos tienen la obligación de prestarle al cliente esa atención cuando llama o cuando va. ¿Qué cosas puntuales les han exigido? También tienen que cambiar la factura. ¿Por qué? Porque hoy día es una factura muy complicada".

Entre las medidas exigidas figura la simplificación de las facturas de electricidad para que los usuarios comprendan con mayor facilidad su consumo, los cargos aplicados, subsidios, descuentos y demás conceptos que conforman el monto final del recibo.

Asimismo, reiteró la importancia de que los clientes aprendan a interpretar su factura y vigilen su consumo mensual, dado que superar determinados rangos puede implicar la pérdida de subsidios estatales en algunas zonas del país.

Rodríguez también adelantó que la ASEP, junto con la Secretaría Nacional de Energía, trabaja en una propuesta de reforma a la legislación vigente con el objetivo de fortalecer las facultades del regulador.

"Iniciamos nuestra modificación en el 2024. Nos tomó dos años tener ese paquete de al menos 20 artículos modificados y 4 nuevos. ¿Y qué buscamos? Ser más enérgicos que darnos herramientas para poder multar y para poder ejecutar de manera inmediata. En esta nueva concesión, estamos añadiendo causales para cancelar la concesión. Hoy día nada más hay 3. Estamos añadiendo 7. Entonces es una concesión más enérgica", dijo.

Finalmente, Rodríguez reiteró el llamado a los usuarios a utilizar los canales oficiales para presentar sus reclamaciones y evitar que las denuncias queden únicamente en redes sociales, donde no pueden ser tramitadas formalmente.