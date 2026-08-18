Anteproyecto busca impedir que la diabetes tipo 1 sea una barrera para obtener seguros y créditos en Panamá

Según el Índice de Diabetes Tipo 1, alrededor de 4,100 personas viven con esta condición en Panamá , una enfermedad autoinmune que requiere tratamiento y seguimiento permanente.

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional prohijó este martes el Anteproyecto de Ley 56, una iniciativa que busca eliminar las barreras que enfrentan las personas con diabetes tipo 1 para acceder a seguros de vida y créditos bancarios.

La propuesta, presentada por el diputado José Pérez Barboni, plantea que el diagnóstico de diabetes tipo 1 no pueda utilizarse como único argumento para excluir a una persona de una póliza de seguro, incluidos los seguros de vida vinculados a préstamos bancarios.

El proyecto también busca prohibir la discriminación por una condición crónica de salud en la contratación de seguros y establecer que las aseguradoras realicen evaluaciones individuales del riesgo, tomando en cuenta las condiciones particulares de cada solicitante.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, el objetivo no es obligar a las compañías aseguradoras a asumir riesgos que sean técnicamente inviables, sino evitar que una persona sea rechazada automáticamente únicamente por tener diabetes tipo 1. La propuesta contempla, además, la posibilidad de establecer primas diferenciadas cuando estén técnicamente justificadas y cuenten con la aprobación de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

El proyecto también plantea modificar la forma en que se resolverían eventuales conflictos entre aseguradoras y personas con diabetes tipo 1, al establecer que sea la compañía la que sustente las razones por las cuales considera que existe un riesgo que impide otorgar la cobertura.

La iniciativa llega a la Asamblea en medio de reclamos de pacientes y familiares que aseguran encontrar obstáculos para acceder a productos financieros debido a su condición. Representantes de la Fundación Diabetes LATAM ya habían acudido al pleno legislativo para exponer estas dificultades y respaldar la propuesta.

Según el Índice de Diabetes Tipo 1, alrededor de 4,100 personas viven con esta condición en Panamá, una enfermedad autoinmune que requiere tratamiento y seguimiento permanente.

Para las familias, la dificultad de obtener un seguro puede convertirse también en un obstáculo para acceder a determinados préstamos, especialmente aquellos que requieren una póliza de vida como parte de sus condiciones.

María Isabel Escobar, voluntaria de la Fundación Diabetes LATAM y madre de una niña con diabetes tipo 1, ha defendido la iniciativa desde la perspectiva de las familias. Para ella, eliminar estas barreras significaría que su hija pueda tener “igualdad de oportunidades” y aspirar a un futuro sin que su diagnóstico determine sus posibilidades económicas.

Con el prohijamiento, el Anteproyecto de Ley 56 entra en una nueva etapa de su trámite legislativo. La discusión deberá determinar si las medidas propuestas pueden convertirse en un marco legal que impida que la diabetes tipo 1 sea utilizada como criterio automático de exclusión en el acceso a seguros y productos crediticios.