Consejo de Gabinete aprueba contratación de pólizas entre la CSS y Assa

Con esta contratación, la CSS busca contar con respaldo financiero ante eventuales siniestros.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó la contratación, mediante procedimiento excepcional, entre la Caja de Seguro Social (CSS) y Assa Compañía de Seguros, S.A., para la prestación del servicio de pólizas de seguro correspondiente al año 2025.

La autorización quedó establecida mediante la Resolución N.° 82-26, por un monto de B/.3,207,600.00 y con vigencia entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la resolución, el objetivo de esta contratación es brindar cobertura a la CSS frente a posibles pérdidas derivadas de siniestros y reducir el impacto que estos eventos puedan representar para las finanzas de la institución.

El monto de la contratación había sido autorizado previamente por la Junta Directiva de la CSS el 6 de febrero de 2025.

Las pólizas contemplan distintas coberturas para proteger a la institución y a su personal ante diversos riesgos. Entre ellas se incluyen:

Accidentes personales para los miembros de la Junta Directiva.

Accidentes durante misiones oficiales.

Accidentes para el personal de salud.

Coberturas relacionadas con seguridad ocupacional.

También se contemplan pólizas por rotura de maquinaria, robo, responsabilidad civil en diferentes categorías, incendios y otros eventos que puedan generar pérdidas para la institución.

Con esta contratación, la CSS busca contar con respaldo financiero ante eventuales siniestros y mitigar las consecuencias económicas que estos puedan ocasionar a la entidad.