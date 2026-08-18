Cierre del Banco Hipotecario: Caja de Ahorros alerta sobre cartera con 94% de morosidad

El proyecto fue presentado este lunes ante la Asamblea Nacional y plantea una transición que, según el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, podría ser compleja.

Ciudad de Panamá/La propuesta de ley para el cierre progresivo del Banco Hipotecario Nacional y el traslado de su cartera financiera e hipotecaria a la Caja de Ahorros, así como de las políticas de vivienda de interés social al Ministerio de Vivienda, genera preocupación ante las condiciones actuales de la institución.

El proyecto fue presentado este lunes ante la Asamblea Nacional y plantea una transición que, según el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, podría ser compleja debido al alto nivel de morosidad que registra la cartera del Banco Hipotecario.

Farrugia explicó que, de acuerdo con los análisis realizados, de una cartera cercana a los 250 millones de dólares, aproximadamente el 94% presenta algún nivel de morosidad.

“Cuando nosotros hicimos los análisis de cerca de $250 millones de la cartera, eso tiene una morosidad de 94%. O sea, todo. Y cuando yo estoy manejando una cartera de 4.2% de morosidad y de repente me plantean la absorción de una que tiene 94%, ahí no hay nada que sirva”, señaló.

El gerente también advirtió sobre las deficiencias en la información que maneja actualmente el Banco Hipotecario respecto a sus clientes y la cartera de préstamos.

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Según Farrugia, una de las principales dificultades es que gran parte de la información no se encuentra digitalizada, situación que podría complicar el proceso de transición y generar incertidumbre entre los usuarios.

“Como es de reconocimiento público, el Banco Hipotecario tiene una debilidad y es que no tiene la información digitalizada. Hay personas que hoy no saben cuánto han pagado porque o no guardaron sus recibos de pago o algunos lo tienen y el banco no tiene la misma información”, explicó la diputada Yamireliz Chong.

A esto se suma la situación de personas que permanecen a la espera de sus títulos de propiedad, quienes, de acuerdo con Chong, enfrentan incertidumbre ante el futuro de sus trámites.

“Desde Colón y otras áreas las personas están preocupadas”, manifestó.

Durante la discusión también se plantearon cuestionamientos sobre los controles y el registro de los pagos realizados por los clientes y se destacó la importancia de garantizar mecanismos que permitan a los usuarios conocer con certeza el estado de sus obligaciones.

“Efectivamente, deberían haber los controles que le dan la tranquilidad a cualquier cliente de cualquier institución, de saber que sus pagos están registrados igual que sus obligaciones”, expresó Farrugia.

Farrugia también se refirió a la situación de los beneficiarios de viviendas que, según explicó, durante años recibieron sus casas y posteriormente fueron llamados a formalizar sus documentos.

“Primero se entregaron por muchos años las casas y luego le decían a la gente: ‘formalice’. ¿Quién va a ir en su sano juicio a formalizar nada después que tiene la llave?”, cuestionó.

Estas declaraciones se dieron durante la presentación de las vistas presupuestarias de la Caja de Ahorros para la vigencia fiscal de 2027.

Para la entidad bancaria se ha recomendado un presupuesto de 1,642 millones de dólares, en medio de un escenario en el que también deberá analizarse el posible impacto de la absorción de la cartera del Banco Hipotecario y las condiciones necesarias para garantizar una transición ordenada para sus clientes.

Con información de María De Gracia