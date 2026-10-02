Carlos Ponce en Panamá: música, cultura y amor se cruzan en 'Perla'

La historia presenta un choque entre generaciones y movimientos musicales. Por un lado está la vieja trova puertorriqueña, representada por Vicente, el personaje interpretado por Ponce, mientras que por otro aparece el nuevo movimiento urbano.

Ciudad de Panamá, Panamá/El actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce llegó a Panamá para promocionar “Perla”, una película rodada en Puerto Rico que reúne a figuras como Zuleyka Rivera y Paz Vega y que llegará a los cines panameños el próximo 8 de octubre.

Ponce, en una entrevista en el programa Jelou, por TVN Canal 2, explicó que aceptó participar en el proyecto por la oportunidad de regresar a su isla natal para filmar en español y formar parte de una historia vinculada con la cultura y la música puertorriqueña.

“Una invitación a rodar en Puerto Rico, que es mi isla natal, a rodar en nuestro idioma, en español puertorriqueño, que es otra cosa, es un folclore especial, que tiene que ver con música y con grandes actores, con un libreto espectacular. ¿Cómo decir que no? Jamás”, contó el actor.

Uno de los elementos que marca el regreso de Ponce a sus raíces musicales es que también interpreta canciones en la película. El artista señaló que la producción tiene una fuerte presencia musical, aunque aclaró que no se trata de un musical.

La historia presenta un choque entre generaciones y movimientos musicales. Por un lado está la vieja trova puertorriqueña, representada por Vicente, el personaje interpretado por Ponce, mientras que por otro aparece el nuevo movimiento urbano.

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“Es como un culture clash”, explicó Ponce al describir el conflicto central de la cinta.

Su personaje es un hombre que defiende la música autóctona puertorriqueña y la vieja trova, pero que fue un niño estrella y con el paso del tiempo dejó de encontrar su espacio dentro de la industria musical.

Ponce reconoció que existen elementos de su propia experiencia en esta historia, particularmente por su relación con la música y el momento en que decidió apartarse temporalmente de esa faceta de su carrera.

La película también aborda la transformación de una joven criada en La Perla, uno de los sectores más conocidos del Viejo San Juan, hasta convertirse en una artista de alcance internacional.

El productor Joel Rivera explicó que el nombre de la película está directamente relacionado con esta comunidad, cuya imagen ha trascendido las fronteras de Puerto Rico y forma parte de la cultura popular de la isla.

La protagonista es interpretada por Zuleyka Rivera, quien comparte pantalla con Ponce y la actriz española Paz Vega. Rivera destacó la combinación del elenco y aseguró que la ex Miss Universo demostró su capacidad actoral con este personaje.

“Es una actriz de primera”, afirmó sobre Zuleyka.

Por su parte, Paz Vega interpreta a una inmigrante española que vive en Puerto Rico y cuya situación migratoria forma parte de los conflictos que atraviesa su personaje.

Rivera explicó que cada uno de los protagonistas representa un elemento diferente dentro de una historia que busca abordar temas universales.

“Esta es una historia universal”, señaló el productor, quien adelantó que la película aborda diferentes realidades a través de sus personajes sin revelar mayores detalles de la trama.

“Perla” llegará a los cines de Panamá el 8 de octubre, con una historia que combina música puertorriqueña, cultura, romance y los conflictos generados por el encuentro entre diferentes generaciones y expresiones musicales.