Pablo Alborán agradece a Panamá tras un concierto marcado por miles de voces

Pablo Alborán cerró su primer concierto en Panamá con un mensaje de agradecimiento dedicado a los seguidores que se reunieron para acompañarlo en el Teatro Anayansi de Atlapa. Después de la presentación, el cantante español compartió en sus redes sociales una reflexión sobre el vínculo que construyen las canciones con quienes las escuchan y sobre la emoción de reencontrarse con el público panameño.

“Gracias por el cariño, por la entrega y también por la paciencia. Por cantar cada canción como si también fuera vuestra. Porque al final eso es lo más hermoso de hacer música: escribir algo un día, quizá a solas, y descubrir años después que esa canción terminó acompañando las heridas, las pérdidas, los amores y los nuevos comienzos de personas que viven a miles de kilómetros de ti".

Con esas palabras, el artista recordó que sus composiciones pueden acompañar momentos personales de personas que están lejos de España. La experiencia vivida en Panamá, según su propio mensaje, tuvo una respuesta emotiva, al encontrarse con un público que convirtió su repertorio en un coro multitudinario durante la noche.

“Anoche me devolvisteis todas esas canciones convertidas en miles de voces. Y pocas cosas pueden emocionarme más que eso".

El mensaje llegó después de una jornada en la que Alborán recibió muestras de cariño desde su llegada al país. El 30 de septiembre fue recibido por seguidores y por el equipo de Jelou, mientras que entre los detalles que recibió estuvieron dulces tradicionales panameños y un suéter de la Selección Nacional. La bienvenida anticipó el ambiente que marcaría el esperado concierto de Pablo Alborán en Panamá.

La presentación estuvo concebida alrededor de la balada, el amor y las emociones, elementos que el intérprete había destacado antes de subir al escenario. En conversación con Show TVN, había explicado que regresar al país representaba una oportunidad especial y resumió el espíritu del espectáculo con una frase que cobró un significado particular después de la presentación: “Es un concierto donde se celebra la vida”.

También había señalado que quería que la audiencia pudiera desconectarse de las preocupaciones y vivir el encuentro desde las canciones. “Los conciertos son un momento para parar el tiempo, olvidarnos de los problemas, y que si vienen con el corazón roto, mañana lo vamos a arreglar. Y si vienen con ganas de enamorarse, mañana vamos a devolverles la ilusión. Nos vemos mañana en el concierto Panamá. Vamos a disfrutar de lo lindo; tengo con muchas ganas de dejarme la garganta y del alma por vosotros, así que mañana nos vemos”.

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En una publicación se ve al cantante sobre el escenario, mientras el mensaje destaca: “¡ESTA NOS LA SABEMOS TODOS! @pabloslboran pone a cantar a Panamá y nosotros estamos aquí para vivirlo TODO. ¿Quién está cantando a todo pulmón?”. El registro refleja la participación del público durante la presentación y la manera en que las canciones fueron coreadas durante la velada.

El registro resumió la salida del espectáculo con el mensaje: “Partimos desde el Km 0 y llegamos al destino. Así vivimos la salida de nuestro malagueño favorito @pabloalboran regalándonos una noche inolvidable ”.

Alborán también dedicó una despedida al país y adelantó las próximas paradas de su recorrido: “Gracias por hacerme vivir una noche inolvidable. Ojalá la vida nos vuelva a poner pronto en el mismo lugar, frente a frente, para volver a cantarnos. Hasta pronto, Panamá. Próxima parada: GUATEMALA, CIUDAD DE MÉXICO, QUERÉTARO, GUADALAJARA, MONTERREY, PUEBLA y PUERTO RICO!!!!!!!”

El mensaje deja como principal recuerdo de su paso por Panamá una respuesta compartida entre artista y público: canciones conocidas, una audiencia que cantó a todo pulmón y un escenario convertido durante varias horas en punto de encuentro.