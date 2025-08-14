Reducción del Estado: Banco Hipotecario suspende operaciones en algunas sucursales y fusiona agencias

Según el BHN, estas decisiones forman parte de un plan institucional enfocado en la eficiencia, pero buscan garantizar la continuidad y calidad de los programas de vivienda de interés social.

Ciudad de Panamá/El Banco Hipotecario Nacional (BHN) anunció medidas para optimizar el uso de recursos y fortalecer su operatividad, en cumplimiento de la Resolución de Gabinete N.° 57 del 26 de julio de 2025, que establece ajustes administrativos y fiscales dentro del presupuesto general del Estado.

Como parte de estas acciones, la institución informó que, tras un análisis de su red de sucursales a nivel nacional, que consideró factores geográficos, financieros y la demanda de servicio, se decidió la suspensión temporal de operaciones en algunas localidades y la fusión de determinadas agencias. Según el BHN, estas decisiones forman parte de un plan institucional enfocado en la eficiencia, pero buscan garantizar la continuidad y calidad de los programas de vivienda de interés social.

El BHN es una de las cuatro entidades que pasarán por reformas estructurales por parte del Ejecutivo que encabeza el presidente José Raúl Mulino, en el marco de su promesa de reducir el tamaño del Estado panameño.

Según lo anunciado en el informe a la Nación del 1 de julio, el BHN será transformado en un Instituto de Fomento a Viviendas de Interés Social. Esta reestructuración incluirá una reducción del 80% de la planta laboral y la eliminación de gastos por alquileres. El proceso será coordinado por la Caja de Ahorros e incluirá un programa de titulación y ordenamiento de viviendas, comenzando por los propietarios que estén al día con sus obligaciones, quienes recibirán beneficios especiales.

En esa misma línea, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) será reformado para convertirse en un Instituto de Fomento Agropecuario, bajo supervisión del Banco Nacional, con el objetivo de reducir los costos operativos. Recientemente, Roberto Barría Stanziola presentó su renuncia como gerente general del BDA. En su lugar, se designó a Francisco Mejía, actual subgerente, como gerente encargado.

