Mulino anuncia medidas por crisis de la leche y advierte a compañía lechera: 'Si no compran nacional, no importarán'

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró este jueves 14 de agosto que está trabajando para buscar las medidas “inmediatas de emergencia” para impedir que se pierda la producción de leche grado C y abrir canales que permitan absorber los aproximadamente 35,000 litros que la empresa Nestlé dejó de comprar. Pero envió un mensaje: “Si no compran leche nacional, no importarán”.

Recordemos que la empresa comunicó al país la reducción temporal en la frecuencia de producción de su línea de leche evaporada Ideal, elaborada en la planta ubicada en Natá de los Caballeros, provincia de Coclé. La decisión responde a una baja sostenida en la demanda del producto, así como al impacto del ingreso de sustitutos importados que han modificado los hábitos de consumo en el país.

La empresa aclaró que esta medida busca proteger la continuidad operativa de la fábrica de Natá, la primera establecida por Nestlé en Centroamérica, que actualmente genera empleo a más de 300 familias.

El presidente dijo que, así como se involucraron en el tema del arroz, lo harán con esta crisis de la leche que preocupa a los productores de Azuero y Chiriquí.

Agregó que los ministros de Desarrollo Agropecuario y de Comercio e Industrias se reunieron con los dueños de las principales pizzerías del país para fomentar el uso de productos nacionales en la producción de pizza, haciéndose énfasis en el queso mozzarella hecho por queserías locales, lo que a su juicio aumentaría “la compra de la leche local, en ese caso leche grado C”.

“Existe un problema con el aumento de la importación del sucedáneo, o sea el queso de mentira, el queso falso”, acotó.

El mandatario ha solicitado al Ministerio de Salud que trabaje en una normativa que obligue a los comercios a informar si los productos “no están hechos con queso real, queso de verdad, leche real y a llamar las cosas por su nombre en favor del consumidor. El que quiere comprar un producto con leche falsa, esa es una libertad de cada quien comer lo que le parezca”.

Mulino indicó que su deber es dar tranquilidad al sector lechero, proteger su trabajo y garantizar que cada litro producido encuentre su destino. Agregó que todo el que produce de un garrafón para arriba es un productor de leche y es importante que se les permita comercializar su producto.

Envió un mensaje a la empresa Nestlé: “Si no compran la leche nacional, no importarán la extranjera”. Recalcó: "Si no compran, no importan".

La situación actual mantiene a los productores nacionales en el interior del país preocupados, por lo que urgieron al Gobierno a buscar medidas.

