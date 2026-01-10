Mulino: 'Somos parte del acuerdo Mercosur–Unión Europea; Panamá juega en las grandes ligas'

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, compartió la reciente invitación del mandatario paraguayo Santiago Peña para participar en la ceremonia de suscripción del histórico Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, que se llevará a cabo el sábado 17 de enero en Asunción.

En respuesta a la invitación —dirigida formalmente por Peña en su calidad de Presidente Pro Témpore del bloque regional—, Mulino destacó en sus redes sociales el rol estratégico que Panamá asume en este hito comercial global:

Somos parte del acuerdo MERCOSUR–UNIÓN EUROPEA, uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo. Panamá juega en las grandes ligas, como un facilitador del comercio mundial e integración de las Américas”. — José Raúl Mulino - Presidente de Panamá

La participación de Panamá en este acuerdo adquiere especial relevancia tras su incorporación oficial como Estado Asociado del Mercosur el pasado viernes 6 de diciembre de 2025.

Con ello, Panamá se convirtió en el primer país fuera de Sudamérica en obtener dicha condición dentro del bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Juntos, estos países representan la quinta economía más grande del mundo, con un mercado integrado de 271 millones de habitantes.

La ceremonia del 17 de enero en Asunción marcará el cierre formal de más de dos décadas de negociaciones entre ambas regiones.