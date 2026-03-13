Panama Ports informa que coordina terminación con proveedores luego del fin de operaciones portuarias

Panama Ports Company destacó que valora las relaciones comerciales sostenidas con sus proveedores a lo largo del tiempo y lamentó la situación descrita.

Ciudad de Panamá/La empresa Panama Ports Company informó que continúa realizando gestiones para comunicarse y coordinar con sus proveedores, luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

En un comunicado, la empresa explicó que el 23 de febrero de 2026 el Estado panameño instruyó a la compañía cesar las operaciones portuarias, lo que generó un impacto inmediato y permanente en sus actividades, así como en las relaciones comerciales con sus proveedores, entre ellos múltiples empresas panameñas.

Panama Ports confirmó además la terminación de los arreglos y acuerdos con sus proveedores a partir de la fecha antes mencionada, como consecuencia directa de la medida adoptada por las autoridades.

Según la empresa, "el Estado también ocupó y tomó control de las terminales portuarias", así como el personal y propiedades, incluyendo computadoras, sistemas y archivos, lo que afirma se realizó sin considerar el impacto comercial o práctico para la compañía y sus proveedores.

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Asimismo, indicó Panamá Ports que las autoridades señalaron que "los acuerdos que mantenía la empresa con los proveedores quedaban concluidos, sin ofrecer garantías sobre posibles contrataciones futuras con los operadores que eventualmente sean designados para administrar estas terminales".

A pesar del escenario, Panama Ports Company destacó que valora las relaciones comerciales sostenidas con sus proveedores a lo largo del tiempo y lamentó la situación descrita, así como las repercusiones que ha tenido en los tiempos de respuesta.

La empresa señaló que continúa realizando esfuerzos para mantener la comunicación y coordinación con distintos proveedores, quienes pueden contactar a la compañía a través del correo electrónico habilitado para atender cualquier gestión o coordinación adicional que sea necesaria.