Panama Ports Company considera 'ilegal' toma de puertos que operaba en la entrada del canal de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Panama Ports Company (PPC), filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings, calificó este lunes como "ilegal" la toma por parte de autoridades panameñas de los dos puertos que operaba en la entrada del canal de Panamá.

El gobierno panameño tomó más temprano el control de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico —en ambas entradas de la vía—, tras finalizar el proceso legal que anuló la concesión a la empresa asiática.

La compañía Panama Ports Company, filial de Hutchison, "objeta firmemente los pasos del gobierno para desarrollar y llevar adelante su toma ilegal sin transparencia ni coordinación", indicó la firma en un comunicado.

Según la empresa, representantes del gobierno "llegaron sin invitación a los puertos" y entregaron una carta indicando que "la concesión de PPC ya no existe, que los puertos son propiedad del Estado y que PPC debe cesar operaciones".

"El Estado tomó control" de los puertos, "removió" a la compañía "y amenazó con persecución penal ante cualquier falta de cumplimiento", denuncia la nota.

El fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a PPC está en firme y dejó sin efecto la concesión para operar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial este lunes 23 de febrero.

En la decisión, el máximo tribunal concluyó que, luego de examinar el contrato-ley, este resulta “lesivo para los intereses de la colectividad”, al incurrir en violaciones directas del orden público y contravenir la Carta Magna. La Corte precisó que el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad debe interpretarse en el sentido de que no existe concesión.

Puedes leer:

Noticia en desarrollo...