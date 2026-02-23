Gobierno inicia transición en los puertos de Balboa y Cristóbal; APM Terminal y TiL de Mediterranean Shipping Company operarán temporalmente

El anuncio se dio durante una conferencia de prensa, donde autoridades explicaron que la medida busca asegurar una transición ordenada luego del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre Panama Ports Company y el Estado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) podría aprobar un plan de operación transitoria por hasta 18 meses para las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, como parte de la estrategia estatal para garantizar la continuidad del servicio, mientras se define un nuevo modelo de concesión a largo plazo.

El anuncio se dio durante una conferencia de prensa, donde el equipo técnico del gobierno encabezado por el coordinador de Transición de Puertos, Alberto Alemán Zubieta, dijo que la medida busca asegurar una transición ordenada luego del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre Panamá Ports Company y el Estado.

Alberto Alemán Zubieta, informó que la AMP tomó posesión de los puertos mediante un decreto ejecutivo de ocupación temporal, una figura legal destinada a garantizar la continuidad del servicio.

De acuerdo con lo expuesto en la conferencia, para el Pacífico APM Terminals, subsidiaria de A.P. Moller-Maersk, operará temporalmente el puerto de Balboa; en tanto que Terminal Investment Limited (TiL), brazo de operación e inversión de Mediterranean Shipping Company, operará el puerto de Cristóbal en el Atlántico. Las autoridades los describieron como operadores de primer nivel mundial, cuya participación permitiría mantener la eficiencia del sistema portuario panameño durante los 18 meses de transición.

"En este momento se ha decidido y se está presentando a la Junta Directiva de la AMP, que le corresponden dos contratos, un contrato para el puerto de Balboa y un contrato para el puerto de Cristóbal, a diferencia de tener un solo contrato para los dos puertos. Hemos buscado las operadoras que tienen la carga. En el caso del Pacífico será APM Terminals. Eso para garantizar durante estos 18 meses una estabilidad del puerto", dijo Zubieta.

TiL, con sede en Ginebra, Suiza, es uno de los mayores operadores portuarios a nivel mundial y gestiona más de 40 terminales en los cinco continentes; mientras que APM Terminal, con sede en La Haya, en Países Bajos, cuenta con más de 60 terminales de contenedores ubicadas en puertos de todo el mundo.

Dos contratos separados

Por su parte, el director nacional de Puertos, Max Flores, confirmó que la hoja de ruta contempla la contratación temporal de operadores mientras se realiza el proceso para seleccionar concesionarios definitivos.

Las autoridades detallaron que, a diferencia del esquema anterior, se presentarán dos contratos independientes:

Uno para el puerto de Balboa (Pacífico).

Otro para el puerto de Cristóbal (Atlántico).

Según lo explicado, el objetivo es mejorar la gestión y permitir modelos operativos diferenciados. Las autoridades indicaron que han sostenido conversaciones con operadores internacionales de gran escala para garantizar la estabilidad durante el periodo transitorio.

Posibles arbitrajes

Ante consultas de TVN Noticias, Alemán Zubieta señaló que las empresas involucradas pueden recurrir a arbitrajes internacionales. No obstante, el Estado aseguró que se defenderá con firmas legales especializadas, como ha hecho en casos anteriores.

"Nosotros reconocemos cómo este es un Estado de derecho, que las empresas tienen el derecho de poner, como ya lo han hecho, un par de arbitrajes y el Estado panameño tendrá el derecho de defenderse y para eso contrataremos también las mejores firmas de abogados internacionales para defender a Panamá, como hemos hecho en el pasado en diferentes arbitrajes que Panamá se ha enfrentado", explicó el también exadministrador del canal de Panamá.

También se indicó que el decreto de ocupación permite el uso de los equipos portuarios para garantizar la continuidad operativa, aunque posteriormente deberán alcanzarse acuerdos económicos con la empresa propietaria.

"El decreto de ocupación es para garantizar que estos equipos puedan ser utilizados por Panamá en seguir la operación del puerto y los operadores portuarios que estamos trayendo de primer mundo y de primera calidad saben operar también estos equipos y son los panameños los que aquí operan; estos trabajadores panameños son los que van a seguir operando estos equipos y, obviamente, se les tiene que reconocer en su momento que esos equipos tendrán que llegar a acuerdos con la empresa para solventar la parte económica de esto", dijo el ingeniero Zubieta.

Hacia un nuevo modelo portuario

Durante ese periodo, el Gobierno definirá el modelo que Panamá adoptará en una futura licitación internacional para concesiones de largo plazo. Alemán Zubieta adelantó que el país evalúa estructuras distintas a las actuales, con el fin de fortalecer la competitividad y la conectividad logística.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, reiteró que no habrá despidos y que se aplicará la figura de sustitución patronal de manera progresiva cuando entren los operadores temporales. Según las autoridades, más de 1.200 trabajadores directos y unos 3 mil vinculados a proveedores mantendrán sus puestos durante la transición.