Incendio consume cerca de 100 hectáreas de pino en la Reserva Forestal La Yeguada

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación mientras continúan las operaciones para controlar el último frente activo del incendio.

Calobre, Veraguas/Un incendio forestal ha consumido cerca de 100 hectáreas de plantaciones de pino en la Reserva Forestal La Yeguada, donde brigadistas y bomberos mantienen labores para controlar el avance del fuego.

El fuego inició la noche del viernes 13 de marzo en esta área protegida ubicada en el distrito de Calobre, y desde entonces las brigadas han trabajado para contener las llamas que se extendieron en tres frentes.

En el lugar se mantienen desplegadas brigadas comunitarias, personal del Ministerio de Ambiente de Panamá, guardaparques y miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá provenientes de las provincias de Coclé, Herrera y Veraguas.

Héctor Urriola, jefe de la reserva forestal, explicó que las autoridades han identificado tres focos principales del incendio.

“Se han identificado tres focos: dos ya están controlados, el primero de 2.89 hectáreas y el segundo de 26 hectáreas. El tercero, que estamos tratando de controlar, abarca aproximadamente 70 hectáreas y existe la posibilidad de que aumente”, detalló.

Las labores para sofocar el fuego se han convertido en una actividad maratónica, con la participación de voluntarios, brigadistas y guardaparques que trabajan para evitar que las llamas continúen propagándose hacia otras áreas de la reserva y su zona de amortiguamiento.

Por su parte, el coronel Eduardo Chen, jefe de los bomberos en la provincia de Veraguas, indicó que en las labores participan unidades de diferentes regiones del país.

“Tenemos bomberos de Coclé, de la zona de Chitré y de Veraguas, con alrededor de 35 bomberos trabajando en el área”, precisó.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación mientras continúan las operaciones para controlar el último frente activo del incendio.

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Con información de Ney Castillo