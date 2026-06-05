Alta demanda de hemodiálisis provoca largas esperas en el Complejo Hospitalario

Lo que debía ser una cita rutinaria se convirtió en una jornada de incertidumbre para pacientes y familiares, quienes permanecieron durante horas en la sala de espera e incluso fuera de las instalaciones.

Ciudad de Panamá/Decenas de pacientes renales enfrentaron largas horas de espera este viernes para recibir sus tratamientos de hemodiálisis en el Complejo Hospitalario, debido a una creciente demanda que ha llevado el servicio al límite de su capacidad instalada.

Lo que debía ser una cita rutinaria se convirtió en una jornada de incertidumbre para pacientes y familiares, quienes permanecieron durante horas en la sala de espera e incluso fuera de las instalaciones a la espera de ser atendidos.

”Hay personas que llegan desde las 12:00 a.m. y es hasta las 9:00 a.m. que las reciben”, manifestó un usuario.

Desde la madrugada, el área de hemodiálisis se mantuvo abarrotada luego de que varios turnos coincidieran por falta de espacio disponible. Algunos pacientes que debían recibir atención durante la noche continuaban esperando la mañana de este viernes, mientras que quienes tenían programado el primer turno del día también se vieron afectados por los retrasos.

”Supuestamente nosotros somos primer turno, casi siempre entramos de 5:00 a.m. a 5:30 a.m. y mire la hora que es si estamos afuera todavía”, aseveró una paciente.

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La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la situación responde al incremento sostenido de pacientes que requieren este tratamiento especializado. Según datos de la institución, el servicio recibe hasta diez nuevos pacientes por semana, lo que ha generado una presión constante sobre la capacidad operativa existente.

”En temas de capacidad, lo ideal es que nosotros tengamos aquí tres turnos, maximo cuatro. Ahora mismo estamos teniendo cinco turnos, el día tiene 24 horas y esto es un tratamiento de cuatro horas; aparte de eso hay que hacerle la limpieza, la conexión, la desinfección, armar y cuando vamos a ver más o menos, ya se tomaron cinco horas entre uno y otro”, explicó Karla Rodríguez, coordinadora del servicio de hemodiálisis.

Ante este escenario, la CSS espera que la apertura de nuevas salas de hemodiálisis en otros centros hospitalarios permita descongestionar el servicio y mejorar los tiempos de atención.

Entre las alternativas previstas se encuentran nuevas unidades en la provincia de Chiriquí y en el Instituto de la Salud de los Trabajadores, ubicado en Calidonia, proyectos que buscan ampliar la cobertura y reducir la carga que actualmente enfrenta el Complejo Hospitalario.

Mientras se concretan estas ampliaciones, los pacientes continúan enfrentando largas jornadas de espera para recibir un tratamiento indispensable para mantener su calidad de vida.

Con información de Kayra Saldaña