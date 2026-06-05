Caja de Seguro Social: Rehabilitación del Complejo Arnulfo Arias será el primer reto del nuevo comité de infraestructura

La CSS administra actualmente 15 hospitales y 27 policlínicas. Tras concluir la fase inicial en el Complejo Arnulfo Arias, la institución prevé avanzar con otras instalaciones mediante procesos de contratación agrupados.

La Caja de Seguro Social (CSS) inició un proceso de transformación en la gestión de infraestructura y mantenimiento de sus instalaciones, con el objetivo de pasar de un modelo basado en reparaciones reactivas a uno enfocado en la rehabilitación integral y el mantenimiento preventivo.

Como parte de esta estrategia, la institución conformó un Comité Ejecutivo de Infraestructura y Mantenimiento ad honorem integrado por profesionales con amplia experiencia técnica, muchos de ellos jubilados de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quienes brindarán asesoría especializada en la recuperación de hospitales y policlínicas.

El subdirector de la CSS, Rogelio Gordón, explicó que la iniciativa surge ante la necesidad de corregir problemas acumulados durante años en las instalaciones de la entidad.

“No hay una filosofía de mantenimiento y lo que se decidió fue cambiar totalmente la gestión tradicional por una gestión mucho más a tono con lo que se hace en los países industrializados y en los países avanzados”, indicó.

La primera intervención estará enfocada en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, considerado el centro hospitalario más grande y complejo de la CSS.

Según Gordón, recientemente se realizó una inspección técnica integral en las instalaciones junto a especialistas en ingeniería civil, estructural, eléctrica, mecánica y electromecánica para evaluar el estado de la infraestructura, equipos, sistemas eléctricos, calderas y sistemas de climatización.

La intención es consolidar en un solo proyecto los distintos trabajos que actualmente se manejan de forma fragmentada, con el fin de licitar una rehabilitación integral acompañada de un plan de mantenimiento a largo plazo.

El funcionario indicó que antes de implementar un programa de mantenimiento es necesario recuperar las estructuras existentes.

Entre los trabajos que podrían ejecutarse en el Complejo Arnulfo Arias se contemplan reparaciones de techos y losas, reforzamiento estructural en áreas específicas, reemplazo de enfriadoras, calderas y sistemas eléctricos, además de mejoras orientadas a la eficiencia energética.

Gordón destacó que la meta no es únicamente mejorar la apariencia de las instalaciones, sino garantizar su funcionamiento, disponibilidad y sostenibilidad financiera en el tiempo.

El comité consultivo está integrado por profesionales con experiencia en grandes proyectos de infraestructura y mantenimiento. Entre ellos hay especialistas en estructuras, sistemas eléctricos, climatización, bombas, calderas y gestión de mantenimiento.

Su función será orientar técnicamente el proceso, mientras que la ejecución y supervisión de los trabajos recaerá en el personal técnico de la CSS.

La CSS administra actualmente 15 hospitales y 27 policlínicas. Tras concluir la fase inicial en el Complejo Arnulfo Arias, la institución prevé avanzar con otras instalaciones mediante procesos de contratación agrupados.

La estrategia contempla licitar simultáneamente varios centros de atención, permitiendo que diferentes empresas participen por renglones específicos para acelerar las intervenciones.

Aunque ya existen estimaciones preliminares sobre los costos de rehabilitación, Gordón indicó que los montos definitivos dependerán de los resultados de las inspecciones técnicas y del alcance final de los trabajos.

Mantenimiento reactivo

Uno de los principales desafíos identificados por la administración es la falta de personal suficiente para desarrollar programas de mantenimiento preventivo permanentes.

El subdirector reconoció que actualmente predominan las reparaciones de emergencia una vez que ocurren los daños.

“Hoy en día los contratos de mantenimiento no son tan ordenados y muchas de las reparaciones son reactivas, más que correctivas y programadas”, admitió.

Ante esta situación, la CSS evalúa contratar empresas especializadas que se encarguen del mantenimiento integral de las instalaciones, mientras que el personal técnico de la entidad asumiría funciones de fiscalización y seguimiento.

La institución espera que este nuevo modelo permita extender la vida útil de hospitales y policlínicas, reducir costos asociados a daños recurrentes y mejorar las condiciones de atención para los asegurados en todo el país.

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