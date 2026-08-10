Rehabilitación vial en Chitré alcanza 55% de avance, informó el MOP

Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de circulación y ofrecer mayor seguridad y comodidad tanto a conductores como a peatones.

Herrera/Los trabajos de rehabilitación vial que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, alcanzan un 55% de avance físico, con la colocación de carpeta asfáltica en varias calles y avenidas de la ciudad.

Como parte de esta nueva fase del proyecto, recientemente se realizaron trabajos de asfaltado en las calles Luis Ríos, Francisco Corro, Julio Botello, el ramal Julio Arjona, Tomás Sánchez y Paseo Mamavila Osorio.

Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de circulación y ofrecer mayor seguridad y comodidad tanto a conductores como a peatones que utilizan diariamente estas vías.

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Actualmente, las cuadrillas de la empresa contratista se mantienen trabajando en la calle Aminta Burgos de Amado. Posteriormente, las labores se trasladarán hacia la calle Belarmino Urriola, de acuerdo con el cronograma establecido para la rehabilitación de la red vial urbana.

El proyecto contempla la intervención de distintas calles del distrito mediante la colocación de carpeta asfáltica y la ejecución de obras complementarias destinadas a recuperar la infraestructura vial y atender las necesidades de movilidad de la población.

Una vez finalizados los trabajos, se espera agilizar el tránsito vehicular y facilitar los desplazamientos de residentes, comerciantes y demás usuarios que circulan por estos sectores de Chitré.