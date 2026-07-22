Vuelve a colapsar socavón en Villa Fortuna tras intensas lluvias; MOP reinicia reparaciones

El enorme hundimiento, ubicado sobre la vía principal de la comunidad, había sido intervenido por personal del MOP. Sin embargo, las precipitaciones ocasionaron que la tierra volviera a ceder, obligando a la institución a reiniciar las labores de reparación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las intensas lluvias registradas la noche del martes provocaron un nuevo colapso del terreno en la comunidad de Villa Fortuna en San Miguelito, donde días atrás el Ministerio de Obras Públicas (MOP) había realizado trabajos para reparar un socavón que representaba un riesgo para conductores y peatones.

El enorme hundimiento, ubicado sobre la vía principal de la comunidad, había sido intervenido por personal del MOP. Sin embargo, las precipitaciones ocasionaron que la tierra volviera a ceder, obligando a la institución a reiniciar las labores de reparación.

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Desde tempranas horas, cuadrillas del MOP permanecían en el sitio ejecutando los trabajos, que podrían extenderse durante varios días debido a la complejidad de la afectación.

Los residentes manifestaron su preocupación y señalaron que el problema requiere una solución definitiva, dado que consideran que las reparaciones realizadas hasta ahora no han sido suficientes para evitar nuevos deslizamientos.

Por su parte, el representante del corregimiento de Arnulfo Arias aseguró que trabaja en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas para atender la situación lo antes posible.

Con información de Jessica Román