Panamá está cerca de superar su récord de demanda eléctrica por las altas temperaturas

Está a solo 74 megavatios de superar su récord histórico de demanda elétrica.

Panamá/Las altas temperaturas y el mayor uso de acondicionadores de aire han llevado la demanda eléctrica de Panamá cerca de su máximo histórico. Al cierre de junio alcanzó los 2,161 megavatios, apenas 74 megavatios por debajo del récord registrado en 2023.

Lisnely Valdés, directora de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía, explicó que “con este valor ya estamos prácticamente a 74 megavatios de superar la demanda máxima histórica que se dio en su momento en el año 2023”.

Según Valdés, la demanda mantiene un crecimiento sostenido, asociado principalmente al aumento de las temperaturas y al uso intensivo de equipos de aire acondicionado.

Hoy en día, al cierre de junio, nos encontramos alrededor de 2,161 megavatios de demanda máxima registrada en el Sistema Interconectado Nacional. Con este valor ya estamos prácticamente a 74 megavatios de superar la demanda máxima histórica que se dio en su momento en el año 2023”, explicó.

La funcionaria señaló que el mayor incremento se concentra en el sector residencial, aunque también se registra un aumento en el sector comercial.

El periodo de mayor demanda se produce entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., cuando las altas temperaturas elevan el uso de aparatos destinados a mantener frescos hogares, oficinas y comercios.

“El aumento de las temperaturas definitivamente guarda mucha relación con ese aumento también de la demanda máxima”, indicó.

Valdés explicó que, mientras mayor sea la diferencia entre la temperatura exterior y la programada en el aire acondicionado, más energía necesitará el equipo.

“Si programamos una temperatura de 23 grados, pero nuestra temperatura ambiente en ese momento está alrededor de 36 grados, pues es un trabajo mayor el que tiene que hacer el equipo para lograr ese control de temperatura”, indicó.

Ante este escenario, recomendó configurar los acondicionadores de aire entre 23 y 25 grados y alternar su funcionamiento con ventiladores para mantener una sensación térmica agradable. “Es importante mantenernos con un uso racional de la energía”, expresó Valdés.

Con información de María De Gracia.