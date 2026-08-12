Más de 35 ºC previstos el miércoles para más de 90 millones de personas en Europa

Se contabilizan los habitantes de una zona si el modelo prevé, en algún momento del miércoles, temperaturas superiores a 30 °C o 35 °C en ese lugar.

En total, se espera que las temperaturas máximas superen los 30 °C para más de la mitad de los habitantes de Europa, excluida Turquía, es decir, unos 300 millones de personas.

Este análisis, basado en previsiones del servicio meteorológico alemán y en las proyecciones de población para 2025 del Joint Research Center, coincide con las cifras de la ONG austriaca Klimadashboard.

Europa, el continente que se calienta más rápido a escala mundial, enfrenta este agosto una nueva ola de calor.

Las temperaturas más altas este miércoles se prevén en el oeste y el sur de Europa, y los termómetros podrían superar los 35 °C en regiones habitadas por 30 millones de personas en Francia.

En Italia, se prevé que estos niveles de calor afecten a 29 millones de habitantes, y a 21 millones en España. La ola se extiende también hacia los Balcanes, especialmente en Grecia y en la costa adriática, incluyendo Albania y Croacia.

Más al norte, en Reino Unido se prevé que las temperaturas superen los 30 °C para 43 millones de habitantes. El país está a punto de registrar su verano más caluroso, indicó el martes la agencia meteorológica nacional, Met Office.

Para obtener estas cifras, la AFP empleó un método similar al de Klimadashboard, cruzando el modelo de previsiones meteorológicas del servicio meteorológico alemán Deutscher Wetterdienst (DWD), calculado a las 03H00 GMT, con la densidad de población.

Se contabilizan los habitantes de una zona si el modelo prevé, en algún momento del miércoles, temperaturas superiores a 30 °C o 35 °C en ese lugar.

Dado que el modelo tiene una precisión de unos 6,5 kilómetros, no puede reflejar completamente las islas de calor urbanas, señaló a la AFP David Jablonski, de la ONG Klimadashboard.

Por lo tanto, el análisis "probablemente subestima el número de personas afectadas en las zonas urbanas densamente pobladas", precisa la organización en su página web European Heat Tracker.