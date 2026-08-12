Colegio José Dolores Moscote refuerza seguridad luego de encontrar un arma en poder de un estudiante

Durante el ingreso de los estudiantes este miércoles, también se observó presencia de unidades de la Policía Nacional , como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el centro educativo.

El colegio José Dolores Moscote reforzó sus medidas de seguridad tras el incidente registrado la semana pasada, con la implementación de requisas sorpresivas en los salones de clases y mayor vigilancia durante el ingreso de los estudiantes.

La directora del plantel, Saby Ortíz, explicó que, diariamente, la Comisión de Disciplina verifica en la entrada el uso correcto del uniforme y otros aspectos establecidos por el centro educativo. Sin embargo, debido a que el colegio cuenta con una matrícula de 3,285 estudiantes, las inspecciones también se realizan de manera sorpresiva dentro de las aulas.

“Las requisas las hacemos de manera sorpresa”, explicó la directora, quien señaló que se trata de una medida preventiva para evitar el ingreso de sustancias ilícitas u otros artículos prohibidos al plantel.

Durante el ingreso de los estudiantes este miércoles, también se observó presencia de unidades de la Policía Nacional, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el centro educativo.

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Atención a estudiantes afectados

Sobre el caso ocurrido la semana pasada, donde un joven fue puesto a órdenes de las autoridades correspondientes por la tenencia de un arma de fuego, la directora indicó que se trató de una falta grave, por lo que intervinieron las autoridades competentes.

La situación también generó preocupación entre estudiantes del grupo al que pertenecía el alumno. Ante esto, el colegio activó el apoyo de su gabinete psicopedagógico, psicólogas, trabajadora social y el departamento de orientación.

“Ellos buscarán las estrategias para poder entonces apoyar emocionalmente a estos estudiantes”, explicó la directora.

De esta manera, los estudiantes que estuvieron directamente expuestos a la situación recibirán orientación y acompañamiento psicológico, con el objetivo de atender las repercusiones emocionales que pudo generar el incidente.

Llamado a los padres de familia

La directora también hizo un llamado a los padres de familia a reforzar desde el hogar la formación en valores y la comunicación con sus hijos.

“Es importante la educación que los chicos reciban en casa, que es el pilar donde deben formarse los valores. El colegio ayuda a reforzarlos”, manifestó.

Las autoridades educativas reiteraron que las medidas de seguridad se mantendrán como parte de una estrategia preventiva para proteger a los estudiantes y a toda la comunidad educativa, especialmente en un centro con una población estudiantil numerosa.

Información de Heydie Leane Morán