Clima en Panamá: Lluvias aisladas y radiación UV muy alta se prevén este miércoles 12 de agosto

Además, se prevén niveles muy elevados de radiación ultravioleta, con índices UV-B entre 8 y 12, correspondientes a las categorías de muy alto a extremo, principalmente durante las horas de mayor insolación.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este miércoles 12 de agosto condiciones variables sobre el territorio nacional, con lluvias y tormentas aisladas en distintos sectores durante la madrugada, tarde y noche.

En la vertiente del Pacífico, durante las primeras horas del día se prevén lluvias y tormentas sobre el golfo de Panamá, con posibles incursiones hacia sectores costeros de la comarca Sambú, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y el sur de Los Santos.

Durante la mañana disminuirá progresivamente la cobertura nubosa, favoreciendo el calentamiento diurno. Para la tarde aumentará la actividad convectiva, con aguaceros muy ocasionales y aislados en Chiriquí, el sur de Veraguas, el sur de Azuero, Panamá Este y Norte, Darién y las comarcas Emberá-Wounaan.

En horas de la noche podrían desarrollarse nuevos núcleos de lluvia y tormenta sobre el golfo de Chiriquí, el golfo de Panamá y sectores de las comarcas Emberá-Wounaan.

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En la vertiente del Caribe, se esperan lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada sobre el Caribe occidental. El resto de la vertiente presentará cielos parcialmente nublados.

Durante la mañana no se anticipan condiciones significativas, con cielo mayormente nublado. En la tarde, la actividad lluviosa será aislada hacia la región central. Hacia la noche continuarán las precipitaciones sobre Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y sectores orientales de Guna Yala.

Las temperaturas mínimas estarán entre 12 °C y 18 °C en las áreas montañosas, mientras que en las zonas de menor elevación oscilarán entre 19 °C y 24 °C. Durante el día, las máximas alcanzarán entre 26 °C y 35 °C, con los valores más altos en los sectores bajos y urbanos.

En cuanto a los vientos, predominarán de dirección variable, con velocidades entre 15 y 25 km/h. También se esperan intervalos de componente norte, que tenderán a debilitarse gradualmente durante el periodo.

Sobre las condiciones marítimas, en la vertiente del Pacífico se mantendrán condiciones favorables, con oleaje entre 0.60 y 0.90 metros. En el Caribe, se prevé un estado del mar ligeramente agitado, con alturas de ola entre 1.50 y 1.80 metros, por lo que se recomienda precaución en las actividades marítimas y costeras.

Además, se prevén niveles muy elevados de radiación ultravioleta, con índices UV-B entre 8 y 12, correspondientes a las categorías de muy alto a extremo, principalmente durante las horas de mayor insolación.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

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