Proponen cobrar un impuesto de 5 dólares a turistas que desembarquen en Colón

Colón/El Concejo Municipal del distrito de Colón analiza un proyecto de acuerdo presentado por el concejal de Nueva Providencia, William Sánchez, el cual busca cobrar un impuesto de desembarque a turistas por un monto de 5 dólares a cada visitante que llegue a la provincia.

La iniciativa plantea que los recursos recaudados se distribuyan en áreas estratégicas del municipio. De acuerdo con la propuesta, se destinaría un porcentaje para contratar servicios de seguridad y cámaras de vigilancia, mientras que un 30% de los fondos iría directamente a la promoción turística de Colón y al embellecimiento urbano para hacer la ciudad más atractiva.

"Cuando viajamos a hacer turismo afuera, sabemos que tenemos que ir con un dinero y pagamos impuestos. Lo que proponemos es un impuesto de desembarque destinado a vigilancia y a embellecer la ciudad para el turismo", explicó Sánchez durante la presentación del proyecto.

Reacciones del sector empresarial en Colón

La propuesta ha generado diversas opiniones en el sector privado local. Por un lado, el empresario Amudi Omais señaló que los nacionales ya pagan tarifas por ingresar a playas y sitios históricos como los fuertes de la provincia, por lo que no ve problema en el cobro a los visitantes, siempre que existan garantías claras de transparencia e inversión.

"Lo importante es que ese fondo se invierta en Colón, se invierta en mejorar la vida turística en Colón e impulsar mejores días, porque el turismo en la provincia está en su peor etapa", afirmó Omais.

Por su parte, el sector comercial mantiene una postura de cautela. Lissy Jované, presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, advirtió sobre la necesidad de realizar estudios técnicos antes de tomar una decisión definitiva. "Hay que analizar con números en blanco y negro, con el lápiz bien afilado, cuál es el impacto económico en Colón que va a tener este tipo de impuesto, no sea que haga el efecto contrario", sostuvo.

El proyecto fue remitido a la Comisión de Hacienda del Municipio de Colón para su evaluación y posterior debate. Se espera que durante las próximas semanas se realicen reuniones entre autoridades locales y representantes del sector empresarial de Colón antes de someter la medida a votación.

Con información de Néstor Delgado.