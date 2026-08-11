Decomisan un millón de cigarrillos ocultos entre insumos médicos y otros productos en Chiriquí

Los cigarrillos eran transportados en un vehículo de encomiendas y se encontraban ocultos debajo de otros productos

Chiriquí/Un cargamento de aproximadamente un millón de unidades de cigarrillos fue decomisado en el puesto de control integral de San Isidro, en una zona cercana a la frontera entre Panamá y Costa Rica.

De acuerdo con información preliminar, los cigarrillos eran transportados en un vehículo de encomiendas y se encontraban ocultos debajo de otros productos, entre ellos insumos médicos, flores y diferentes artículos.

“Llegan en un carro de encomienda en el cual llevaban productos de insumos médicos, flores y otros artículos. Los cigarrillos venían en la parte de abajo de todos los insumos que traían”, explicó Abdiel Lezcano, administrador regional de Aduanas.

Las autoridades indicaron que, aparentemente, la mercancía había sido entregada al transportista como una encomienda y habría sido colocada estratégicamente entre los demás productos para evitar su detección durante los controles.

Según los primeros informes, los cigarrillos decomisados serían presuntamente adulterados y no contarían con registro sanitario, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones para determinar su procedencia y destino.

Tras el decomiso, una persona quedó bajo investigación administrativa, mientras se adelantan las diligencias correspondientes para establecer responsabilidades en el caso.

Las autoridades continúan verificando la documentación y las condiciones en las que era trasladada la mercancía incautada.

Con información de Demetrio Ábrego