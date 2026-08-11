Atención | Emiten aviso de prevención por altas temperaturas y sensación térmica de hasta 42 °C

Durante este período se esperan temperaturas máximas de entre 31 °C y 36 °C, mientras que la sensación térmica podría ubicarse entre los 36 °C y 42 °C.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitieron un aviso de prevención por temperaturas y sensación térmica elevadas, que se mantendrá vigente hasta el viernes 14 de agosto de 2026.

De acuerdo con el Imhpa, durante este período se esperan temperaturas máximas de entre 31 °C y 36 °C, mientras que la sensación térmica podría ubicarse entre los 36 °C y 42 °C.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a adoptar medidas para reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada al calor, principalmente durante las horas en las que se registran las temperaturas más altas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantenerse bien hidratado durante el día y evitar la exposición directa al sol. También se aconseja utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como sombreros, gorras y protector solar.

Las autoridades recomiendan evitar o reducir las actividades físicas intensas bajo el sol y permanecer, cuando sea posible, en espacios frescos, ventilados o bajo sombra.

Además, se pide mantener especial vigilancia sobre niños, adultos mayores y otras personas vulnerables ante las altas temperaturas.

Sinaproc y el Imhpa también recordaron que no se debe dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados, debido a que las temperaturas en su interior pueden elevarse rápidamente.

El aviso permanecerá vigente hasta este viernes, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones de las autoridades.