Israel y Venezuela restablecen relaciones consulares rotas hace 17 años

El comunicado añade que los dos países han acordado "continuar su cooperación técnica bilateral derivada de las labores de respuesta a la emergencia y reconstrucción tras el doble terremoto".

Israel y Venezuela anunciaron el martes el restablecimiento de sus relaciones consulares, 17 años después de la ruptura de los vínculos diplomáticos entre ambos países.

Previamente, Israel había enviado una delegación de ayuda humanitaria y respuesta ante desastres a Venezuela, afectada por dos potentes terremotos en junio que dejaron miles de muertos y extensos daños materiales.

El acercamiento tiene lugar tras el derrocamiento y captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero, y mientras la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna de forma interina bajo fuerte presión de Washington.

Según la cancillería israelí, el entendimiento fue alcanzado luego de conversaciones mantenidas en las últimas semanas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, y su homólogo venezolano, Félix Plasencia.

"Estos debates desembocaron en un acuerdo destinado a poner en marcha un mecanismo de coordinación que permita prestar servicios consulares a los ciudadanos de ambos países", añadió el ministerio.

Venezuela había roto sus relaciones diplomáticas con Israel en enero de 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), antecesor de Maduro, expulsó al embajador israelí en Caracas como respuesta a una ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.

En un comunicado conjunto publicado el martes, los gobiernos israelí y venezolano subrayaron "la importancia de la relación entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en la República Bolivariana de Venezuela, que sirve como un importante puente de amistad histórica entre los dos países".

Plasencia recibió el domingo al gran rabino de la Asociación Israelita de Venezuela, Isaac Cohen, quien había solicitado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con el fin de "responder a las necesidades de la comunidad judía" en Venezuela.

Según el Congreso Judío Mundial, cerca de 6.000 judíos viven en Venezuela.

"Cooperación técnica bilateral"

El comunicado añade que los dos países han acordado "continuar su cooperación técnica bilateral derivada de las labores de respuesta a la emergencia y reconstrucción tras el doble terremoto".

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio dejaron al menos 6.301 muertos, según el último balance oficial. Los equipos de rescate y las familias siguen removiendo los escombros en busca de más víctimas.

Los gobiernos de Chávez y de Maduro manifestaron en su momento su rechazo hacia Israel y reivindicaron a Palestina como Estado legítimo.

"¡Maldito seas, Estado de Israel!", fustigó Chávez durante un recordado discurso emitido durante una cadena de radio y televisión en 2010.

En paralelo, Venezuela fortaleció lazos con Irán, que se consolidó como estrecho aliado primero de Chávez y luego de Maduro, en una cooperación que incluyó negocios petroleros en medio de bloqueos y sanciones de Estados Unidos a ambos países.

Rodríguez empieza a afrontar el descontento de las alas más radicales del chavismo.

Un centenar de partidarios de Maduro protestaron el 24 de julio contra el acercamiento entre Caracas y Washington. Durante la protesta quemaron las banderas de Estados Unidos y de Israel.