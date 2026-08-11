Canal de Panamá abre convocatoria para formar a 200 aprendices en más de 30 oficios técnicos

El proceso de formación comenzará en abril de 2027 y busca preparar al talento técnico que acompañará el desarrollo futuro de la operación canalera.

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá abrió el periodo de postulaciones para ingresar a la Escuela de Aprendices de la Academia de Talento, un programa de formación técnica remunerada dirigido a personas interesadas en capacitarse en los oficios requeridos para la operación y mantenimiento de la vía interoceánica.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 4 de septiembre y contempla la selección de 200 aprendices, quienes recibirán formación durante tres años en más de 30 especialidades.

Entre las áreas disponibles se encuentran construcción, mantenimiento, electricidad, electrónica, mecánica y metalmecánica.

De acuerdo con el Canal de Panamá, el proceso de formación comenzará en abril de 2027 y busca preparar al talento técnico que acompañará el desarrollo futuro de la operación canalera.

“Con la Escuela de Aprendices, el Canal de Panamá invierte en la gente y en el futuro del país. Estamos formando a la próxima generación de técnicos que ayudará a sostener una obra que sigue siendo el orgullo de todos los panameños”, señaló Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano del Canal.

El programa busca ampliar las oportunidades de capacitación técnica y generar una ruta de preparación para personas interesadas en incorporarse a oficios vinculados directamente con la infraestructura y funcionamiento de la vía interoceánica.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos, revisar la lista completa de los oficios disponibles y completar su postulación a través del portal de empleos del Canal de Panamá.

La institución destacó que, mediante la Escuela de Aprendices, busca reforzar su compromiso con la formación técnica y la generación de oportunidades, al tiempo que prepara el recurso humano necesario para afrontar los retos futuros de la operación canalera.