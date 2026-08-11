Memphis Depay sale del Corinthians. ¿Cuál es la razón por la que el jugador de Países Bajos deja el club brasileño?

El neerlandés tenía casi dos años en el Timão y estaba en negociaciones para una renovación de contrato.

Brasil/Tras meses de negociaciones, el Corinthians de Brasil anunció este martes que descartó por razones económicas renovar el contrato del internacional neerlandés Memphis Depay, que venció el pasado 31 de julio.

Depay, de 32 años, había llegado a las filas del Timão en septiembre de 2024, tras una exitosa carrera en Europa con PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique de Lyon y Atlético de Madrid.

"La decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración de la salud financiera de nuestra institución, que demanda riguroso equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles", informó en una nota el club.

El Corinthians tiene una enorme deuda estimada en cerca de 420 millones de euros (unos 485 millones de dólares) en el informe anual de la industria del fútbol brasileño de la firma Galapagos Capital.

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De acuerdo con la prensa local, debe a Depay unos 7,2 millones de euros por salarios atrasados y derechos de imagen.

"Expresamos nuestro profundo agradecimiento al jugador Memphis Depay y todo su equipo, que desde el inicio de las negociaciones buscaron el mejor acuerdo posible", agregó la nota del equipo paulista, uno de los más populares de Brasil.

Depay había publicado en los últimos días mensajes con el escudo del club y guiños en favor de su continuidad.

El anuncio llegó cuando el Corinthians se prepara para jugar el jueves la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en casa del club argentino Rosario Central.

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La vuelta del cruce será la próxima semana en Sao Paulo.

El técnico del equipo, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, había dicho en rueda de prensa que contaba con él: "Está apto para ayudar".

Limitado por una lesión muscular, Depay disputó solo ocho partidos en el Brasileirão 2026, en los que anotó un gol.

Pese a ello, el atacante estuvo en el Mundial 2026 con la selección de Países Bajos, eliminada en los dieciseisavos de final del torneo por Marruecos.

El año pasado, la hoja de servicios de Depay con el Timão fue buena: 51 partidos en todas las competiciones, con cuenta de 12 goles y 10 asistencias. Ganó el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil.

A principios de 2026, conquistó la Supercopa de Brasil.

El Corinthians ocupa la séptima posición de la liga brasileña, con 32 puntos en 22 partidos. El Palmeiras, uno de sus grandes rivales, lidera con 48 unidades.