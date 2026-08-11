PSG vs Aston Villa | La Supercopa de Europa 2026 levanta el telón del fútbol internacional

Luis Enrique se encontrará en el banquillo rival a un ilustre compatriota, Unai Emery , el arquitecto de la resurrección en los últimos años del Villa , que volverá a disputar este curso la Liga de Campeones .

París, Francia/Convertido en el rival a vencer tras conquistar las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones, el PSG regresa a la competición frente al Aston Villa, campeón de la Liga Europa, en la Supercopa continental, el miércoles en Salzburgo a las 19h00 GMT.

Para el técnico parisino Luis Enrique, que ha ido recuperando por oleadas a su plantilla en las últimas semanas a medida que volvían de vacaciones los mundialistas, comienza una nueva temporada maratoniana, en la que su equipo no tiene intención de dejar la más mínima migaja a sus rivales.

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Hace un año, el PSG tuvo que llegar hasta la tanda de penaltis para deshacerse de otro club inglés, el Tottenham (2-2, 4-3), y alzar este trofeo que enfrenta a los vencedores de la Liga Europa y la Liga de Campeones.

El reto se complica todavía más este año, con una vuelta a la competición más tardía para los jugadores que disputaron el Mundial 2026 hasta su último fin de semana (18 y 19 de julio), como es el caso del campeón español Fabián Ruiz o de los franceses Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Estos últimos no regresaron al campus del PSG en Poissy hasta el lunes: nada garantiza, por tanto, su presencia el miércoles en Austria.

Otros internacionales, como los portugueses João Neves, Vitinha y Nuno Mendes, o el brasileño Marquinhos, retomaron los entrenamientos hace una semana.

Estos cuatro jugadores incluso pudieron tener algo de tiempo de juego, con media hora disputada el sábado en el amistoso contra el Manchester United (1-1) en Gotemburgo (Suecia).

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Gestionar los minutos de juego -

En este partido de preparación, el club de la capital francesa mostró una imagen mucho mejor que tres días antes en Palma de Mallorca, donde el PSG —con muchos canteranos— había caído con contundencia ante el Mallorca (3-0), pese a que el club balear ha descendido a la segunda división española.

Frente al Aston Villa, el PSG debería poder contar también con sus dos fichajes: el delantero Maghnes Akliouche, procedente del Mónaco, y el defensa Lucas Digne, que dejó precisamente el club de Birmingham hace dos días para regresar a la capital francesa.

El único pilar del equipo que ha tenido descanso este verano ha sido el extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, cuya selección no disputó el Mundial, por lo que arranca la temporada en plena forma.

Con el resto, Luis Enrique debe administrar los tiempos de juego para evitar la plaga de lesiones que sufrió el equipo durante los primeros meses del curso pasado.

Un obstáculo que no impidió al PSG seguir coleccionando títulos (Ligue 1, Liga de Campeones, Copa Intercontinental, Trofeo de Campeones y Supercopa de Europa), pero que exigió al técnico español un ejercicio de funambulismo permanente para gestionar la plantilla a lo largo de la temporada.

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Duelo español en los banquillos -

Luis Enrique se encontrará en el banquillo rival a un ilustre compatriota, Unai Emery, el arquitecto de la resurrección en los últimos años del Villa, que volverá a disputar este curso la Liga de Campeones.

Cuatro días después de la Supercopa de Europa, se presentará ya un nuevo reto para los parisinos: el Trofeo de Campeones -Supercopa de Francia- contra el Lens.

Tras esta semana de regreso especialmente cargada, el PSG volverá al Parque de los Príncipes el 23 de agosto contra el Rennes en la Ligue 1, antes de seguir muy de cerca, el 27 de agosto, el sorteo de la Liga de Campeones, cuando arrancará su sueño de ganarla por tercera vez consecutiva.

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