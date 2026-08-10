Temblor en Colombia | aplazan partidos del fútbol y Dimayor evalúa Libertadores y Sudamericana

Colombia tiene previsto, además, celebrar esta semana dos duelos de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana , los principales torneos de clubes de Sudamérica .

Bogotá, Colombia/Los partidos del fútbol local en Colombia programados para esta semana fueron aplazados debido al fuerte terremoto que sacudió este lunes el país andino y deja más de cien muertos, informó el ente rector del balompié local.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) había aplazado en un primer momento, para esta misma semana, la mayoría de los nueve partidos de primera y segunda división que se disputarían este lunes y martes.

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Pero el órgano los postergó después, para una fecha por definir, "tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto".

Los juegos —tres de la élite, seis de segunda— eran los que faltaban para completar la cuarta jornada de los torneos de primera y segunda división.

El sismo tuvo epicentro en el oeste del país y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, hogares de los principales clubes colombianos.

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Cali y Pereira fueron dos de las ciudades más afectadas por el sismo, de magnitud 7,4.

La quinta fecha de ambas competiciones, programada para el fin de semana, sigue en pie pero su realización dependerá de la evaluación diaria, dijo a la AFP una fuente de la Dimayor.

"En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan", dijo el organismo en un comunicado.

Colombia tiene previsto, además, celebrar esta semana dos duelos de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los principales torneos de clubes de Sudamérica.

El martes, en Ibagué, Deportes Tolima recibirá a Independiente del Valle de Ecuador por la Libertadores, mientras que el miércoles Independiente Santa Fe hará lo mismo con River Plate de Argentina en Bogotá por la Sudamericana.

La Conmebol, que organiza ambos certámenes, no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación de esos cotejos, agendados para jugarse en urbes del centro del país.

Pero una fuente enterada dijo a la AFP que por lo pronto no habría cambios en la programación, aunque el organismo evalúa la situación.

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