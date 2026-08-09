Escándalo sexual: la Federación Surcoreana de Fútbol bajo presión tras el fracaso en el Mundial 2026

La KFA se disculpó diciendo que muchos dentro de la federación "no estaban al corriente" de los incidentes , pero no negó que sucedieran.

Seúl, Corea del Sur/La Federación Surcoreana de Fútbol (KFA) se disculpó tras una serie de polémicas que van desde acusaciones por no haber respetado un proceso justo para elegir al seleccionador hasta acusaciones de haber suministrado entretenimiento sexual a árbitros extranjeros.

La KFA lleva bajo presión desde la eliminación de Corea del Sur en el Mundial 2026 en fase de grupos, percibida en el país como un fracaso para una "generación dorada" liderada por Son Heung-min.

El seleccionador Hong Myung-bo dimitió inmediatamente, pero su salida no apaciguó el enfado de los aficionados y aumentó la ya existente polémica sobre la contratación del entrenador de 57 años.

Además, medios locales informaron la semana pasada que la KFA había suministrado a árbitros extranjeros entretenimiento sexual en 2011 y 2012, citando una auditoría gubernamental de 2016 que no había sido hecha pública.

"Lamentamos sinceramente la profunda decepción y preocupación provocadas por las numerosas controversias que rodean a la federación a raíz del Mundial 2026", dijo la KFA en un comunicado publicado en su web el sábado.

La federación dijo encontrarse "realmente en una lamentable situación" y reconoció haber "perdido de vista nuestro rol fundamental".

Estas disculpas llegan tras un registro de la sede de la KFA por la policía en una investigación por el nombramiento del ya exseleccionador Hong Myung-bo, quien como jugador disputó el Mundial 2022 en el que Corea del Sur fue coanfitriona.

Las sospechas sobre una posible manipulación en el nombramiento de Hong ya sobrevolaron la KFA en 2024, pero el escrutinio se ha intensificado luego de que el equipo no alcanzase ni siquiera dieciseisavos de final.

Parlamentarios surcoreanos convocaron a Hong y a directivos actuales y pasados de la KFA a una auditoría parlamentaria el 30 de julio, interrogándolos sobre el proceso de contratación y el salario anual de Hong.

Pero esta polémica ha quedado ahora opacada por el escándalo sexual.

La cadena local JTBC cita una auditoría gubernamental de 2016, que descubrió que la KFA había suministrado "hospitalidad inapropiada" en ocho ocasiones a árbitros extranjeros y a trabajadores de la Federación China de Fútbol.

Usuarios de redes sociales han hecho circular desde entonces la lista de árbitros extranjeros que dirigieron partidos de Corea del Sur en ese periodo.

La KFA se disculpó diciendo que muchos dentro de la federación "no estaban al corriente" de los incidentes, pero no negó que sucedieran.

"La federación desea dejar claro que conductas inapropiadas como esa... ya no se llevan a cabo", dijo.