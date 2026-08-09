Más de 80 madres participaron en feria familiar que concluyó la Semana Mundial de la Lactancia

Actualmente, Panamá cuenta con cuatro bancos de leche , donde estas donaciones permiten apoyar a bebés prematuros y niños críticamente enfermos que permanecen en unidades de cuidados intensivos neonatales y que, en algunos casos, no pueden recibir leche de su propia madre.

Decenas de madres y familias de todo el país acudieron este domingo a la Feria Familiar de la Lactancia Materna y la 14.ª Gran Tetada en la Casa Club del Parque Omar.

El evento organizado por el Ministerio de Salud (Minsa) culminó la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

La jornada contó con la presencia del viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, quien resaltó el valor incalculable que representa la lactancia para el futuro del país, destacando su rol fundamental en el neurodesarrollo, el fortalecimiento inmunológico, el peso adecuado y el contacto piel a piel.

Asimismo, la autoridad sanitaria destacó el trabajo conjunto con la empresa privada, la Cámara de Comercio, universidades e instituciones orientadas a la prevención y protección de la salud materno-infantil.

El lema de este año fue: "Lactancia materna, un inicio sostenible en cualquier circunstancia, fortalezcamos las acciones que funcionan".

La diputada Paulette Thomas destacó la importancia de promover la lactancia materna por los beneficios que aporta tanto al vínculo entre madre e hijo como al desarrollo del sistema inmunológico del bebé.

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Resaltó especialmente el valor del calostro y cuestionó que en años anteriores se haya promovido la sustitución de la lactancia materna por fórmulas infantiles, al considerar que ambas formas de alimentación no son equivalentes.

A su juicio, se trató de una actividad que reunió esfuerzos de distintas instituciones y que genera un impacto positivo para la sociedad.

Edgardo Ureña, del Ministerio de Salud, explicó que la feria familiar sirvió como cierre de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y tuvo como propósito promover esta práctica y brindar herramientas a las familias.

Subrayó que el apoyo a la lactancia no debe recaer únicamente sobre la madre, sino que requiere el acompañamiento de todo su entorno familiar.

“El rol de la lactancia materna no es solamente de la madre, es de todo el entorno familiar”, afirmó.

Ureña destacó que la actividad contó con la participación de mujeres embarazadas, padres de familia y niños de distintas edades, reforzando el concepto de que la promoción de la lactancia debe involucrar a toda la familia.

La doctora Mitzila Rosas informó que la actividad reunió a más de 300 personas, entre ellas aproximadamente 80 madres lactantes y mujeres embarazadas.

Explicó que la promoción de la lactancia debe comenzar desde el embarazo y reiteró que la recomendación es que sea exclusiva durante los primeros seis meses de vida, para luego continuar hasta los dos años o más junto con alimentación complementaria.

Rosas enfatizó que la lactancia materna no debe entenderse como una responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino como un compromiso colectivo.

La especialista también destacó la importancia de la donación de leche materna. Explicó que las madres que tienen excedentes pueden realizar donaciones voluntarias a los bancos de leche humana.

Actualmente, Panamá cuenta con cuatro bancos de leche, donde estas donaciones permiten apoyar a bebés prematuros y niños críticamente enfermos que permanecen en unidades de cuidados intensivos neonatales y que, en algunos casos, no pueden recibir leche de su propia madre.

Según Rosas, esta labor contribuye a mejorar la supervivencia de estos pacientes y a disminuir la mortalidad infantil.

En el marco de la actividad, la Comisión Nacional para el Fomento de la Lactancia Materna (CONFOLACMA) brindó material educativo, regalos y se ofreció asesoría técnica en amamantamiento tanto para mujeres embarazadas como para madres lactantes, reforzando la importancia del entorno familiar en este proceso.

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