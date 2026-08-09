Mulino anuncia nuevas leyes sobre construcción, turismo y sistema eléctrico

Mulino pidió que las futuras propuestas sean analizadas con la misma importancia y esfuerzo con el que, según dijo, está trabajando su administración.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que en los próximos días presentará a consideración del país una serie de proyectos de ley considerados de interés nacional.

Mulino hizo el anuncio luego de participar en una misa en conmemoración de los 38 años de la desaparición física del tres veces presidente de la República, Arnulfo Arias Madrid.

El mandatario adelantó que entre las iniciativas que serán presentadas se encuentran propuestas relacionadas con los incentivos al sector construcción, el turismo y una reforma al sistema eléctrico nacional.

Precisamente, sobre el sistema eléctrico, Mulino cuestionó las condiciones actuales y afirmó que los problemas de suministro también afectan a su hogar.

“La reforma del sistema eléctrico nacional, que es un verdadero desastre como está y que lo vivimos todos”, manifestó.

El presidente agregó que los apagones no son ajenos a su residencia y relató que también ha sufrido daños en equipos eléctricos.

“No crean que en mi casa no se va la luz con frecuencia... sí se va. Que tenga planta es otra cosa, pero sí se va. Y también se me queman las refrigeradoras, los televisores, los microondas, igual que a cualquier persona en el país”, sostuvo.

Mulino pidió que las futuras propuestas sean analizadas con la misma importancia y esfuerzo con el que, según dijo, está trabajando su administración.

El mandatario consideró que este momento puede representar una oportunidad para impulsar cambios de fondo en el país.

“Creo también que es un momento que nos va a permitir refundar una nueva nación”, expresó.

Por ahora, el presidente no detalló cuándo serán presentados cada uno de los proyectos ni precisó el contenido de las reformas que serán llevadas a consideración del país mediante la Asamblea Nacional.

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