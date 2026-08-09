Antón: Una mujer muere y tres hombres resultan heridos tras tiroteo en una discotecas

Con esta nueva víctima la cifra de homicidios en la provincia de Coclé asciende a 10 en lo que va del 2026.

Provincia de Coclé./Una mujer de aproximadamente 31 años perdió la vida y tres hombres resultaron heridos en un tiroteo registrado durante la madrugada de este domingo en una discoteca ubicada en Antón, provincia de Coclé.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil de Antón para recibir atención médica. Sin embargo, la mujer falleció minutos después de su ingreso. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial del distrito de Aguadulce.

Mientras que los tres hombres heridos luego fueron remitidos al Hospital Rafael Estévez, en Aguadulce, donde uno de ellos permanece en la unidad de cuidados intensivos.

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Según un informe preliminar de la Policía Nacional, el hecho ocurrió minutos después de un operativo realizado por una patrulla en el sector. Posteriormente, una persona ingresó al establecimiento y realizó varias detonaciones.

Las autoridades indicaron que la discoteca contaba con una sola entrada y no disponía de cámaras de vigilancia. Al momento del ataque, unas 50 personas se encontraban dentro del local, entre ellas personas presuntamente vinculadas a pandillas y que mantienen medidas cautelares de firma periódica.

Por este hecho no se han registrado detenciones hasta el momento. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y dar con el responsable.

Con este caso, la cifra de homicidios registrados en lo que va del año en la provincia de Coclé se eleva a 10.

Con información de Nathali Reyes.