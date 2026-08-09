Bocas del Toro celebra el Día Internacional de los Pueblos Originarios

Danzas, vestimentas y expresiones culturales resaltaron la diversidad cultural y el legado de las comunidades indígenas.

Provincia de Bocas del Toro./La provincia de Bocas del Toro se sumó a la celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios con una caminata realizada en la avenida 17 de Abril, en la que participaron autoridades y representantes de diferentes grupos étnicos para resaltar sus costumbres y tradiciones.

La actividad estuvo marcada por danzas, expresiones culturales y el colorido de las vestimentas tradicionales, como una muestra de las raíces de los pueblos originarios y de la importancia de preservar este legado para las futuras generaciones.

“Este año lo hicimos por distrito, primero con una misa y luego con el desfile. El mensaje es para que los muchachos pongan en práctica nuestras costumbres y no se les olvide que no es solo una fecha, sino algo que deben llevar consigo, apreciando la cultura que tienen”, expresó Dinora De Miranda, directora regional del Meduca.

Te puede interesar: Más de 400 autos abandonados han sido removidos de las calles de San Miguelito

La celebración también buscó poner en valor la diversidad cultural de la provincia, donde convergen pueblos indígenas como el Ngäbe, además de otras etnias.

“Es importante que le demos valor a nuestra cultura porque esto nos representa. De esta manera queremos seguir resaltando nuestra cultura y nuestras tradiciones aquí en Changuinola”, destacó Fidel Santos, del Municipio de Changuinola.

Con información de Luis Alberto Palacios.