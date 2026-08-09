Baños nuevos, pero sin agua: estudiantes de escuela en Llano Grande de Veraguas obligados a usar letrinas

Las familias también deben llevar recipientes con agua para que los estudiantes puedan beber durante la jornada escolar. Cuando corresponde realizar labores de limpieza o preparar los alimentos, las madres cargan varios recipientes desde sus casas.

La falta de agua mantiene sin uso una nueva estructura sanitaria construida en la Escuela Primaria de Llano Grande, en la provincia de Veraguas. Ante esta situación, los estudiantes deben continuar utilizando las antiguas letrinas del plantel, cuya estructura también se encuentra en mal estado.

En esta escuela multigrado reciben clases 18 estudiantes de las comunidades de Llano Grande, El Hato, Carbón y Cutubí, quienes además enfrentan dificultades para contar con agua para el consumo, la limpieza y la preparación de los alimentos.

Lorena Escobar, vicepresidenta de la directiva de la escuela, explicó que las madres de familia deben llevar agua desde sus viviendas todos los días.

“No tenemos agua en la escuela. Tenemos que traer agua de la casa cuando vamos a cocinar”, relató.

La falta del servicio también impide utilizar los baños nuevos. “Todos los niños no están usando los baños higiénicos, porque como no hay agua, no pueden utilizarlos. Estamos usando los de hueco para poder hacer sus necesidades”, señaló Escobar.

Las familias también deben llevar recipientes con agua para que los estudiantes puedan beber durante la jornada escolar. Cuando corresponde realizar labores de limpieza o preparar los alimentos, las madres cargan varios recipientes desde sus casas.

Daisybeth Romero, secretaria de la directiva de acueductos y residente de Llano Grande, aseguró que el problema del agua lleva años sin resolverse.

Explicó que el sistema de bombeo de la comunidad se dañó hace aproximadamente ocho años y, aunque los moradores han realizado reparaciones con recursos propios, todavía no cuentan con una solución permanente a pesar de que desde el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales les indicaron que volverían con una solución.

La madre de familia cuestionó que tengan que continuar cargando agua para garantizar el funcionamiento básico del plantel. “Yo he cargado agua desde mi casa al hombro. Cargando agua para poder venir a limpiar la escuela, para hacer la comida. Y creo que eso no es justo como estamos viviendo”, manifestó.

La falta de agua no es la única dificultad. Los residentes también reclaman acceso a electricidad y una carretera que facilite la movilidad de las comunidades y el funcionamiento de la escuela.

Romero señaló que la falta de electricidad también afecta la conservación de los alimentos que llegan al centro educativo. Según explicó, en ocasiones los productos deben devolverse porque no cuentan con las condiciones necesarias para mantenerlos refrigerados.

“No tenemos luz, no tenemos carretera y el agua, que es lo más importante”, expresó.

Mientras esperan una solución, en la escuela han recurrido a la denominada cosecha de agua siempre que se registren precipitaciones, aprovechando los techos y tanques para almacenar el recurso y utilizarlo en actividades como el manejo de las granjas agrícolas.

Las familias de Llano Grande y áreas aledañas piden respuestas para resolver las tres principales necesidades que, aseguran, llevan años afectando a la comunidad: agua, electricidad y carretera.

Información de Ney Castillo

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