Panamá refuerza seguridad en la frontera tras atentados en Colombia

Panamá y Colombia comparten una frontera selvática de 266 kilómetros en el Darién, un territorio inhóspito y sin rutas terrestres donde históricamente han operado grupos irregulares colombianos.

Panamá reforzó este domingo la vigilancia en la frontera con Colombia tras los atentados ocurridos durante el primer día de gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, informó el Gobierno panameño, que recientemente descartó la incursión en su territorio de grupos irregulares colombianos.

El sábado, dos atentados registrados en diferentes puntos de Colombia dejaron un policía muerto y varios heridos, durante las primeras horas del mandato del ultraderechista De la Espriella, quien ha prometido enfrentar “sin tregua al narcoterrorismo”.

Panamá y Colombia comparten una frontera selvática de 266 kilómetros en el Darién, un territorio inhóspito y sin rutas terrestres donde históricamente han operado grupos irregulares colombianos.

Tras los atentados, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó que agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) reforzaron su presencia en la zona fronteriza para “fortalecer la vigilancia y el control territorial”.

“La operación busca reforzar la presencia del Estado en zonas estratégicas para la seguridad nacional y hacer cumplir el Estado de Derecho ante cualquier amenaza que pueda poner en riesgo la seguridad y paz de la población”, señaló el ministerio en un comunicado.

Los agentes fueron desplegados con uniformes militares y armas de guerra. Además, más de 15 embarcaciones fueron movilizadas en el Pacífico y el Atlántico.

El objetivo es “bloquear todas las costas” y “nuestras fronteras” para “combatir de forma directa los grupos que delinquen”, afirmó a la AFP el director general del Senafront, Larry Solís.

Temor por posible incursión de grupos armados

Algunos sectores panameños habían expresado preocupación ante la posibilidad de que grupos irregulares como el Clan del Golfo o miembros del ELN incursionaran en Panamá a través de la selva, en caso de un recrudecimiento de las hostilidades durante el gobierno de De la Espriella.

Sin embargo, el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, descartó esa posibilidad hace unos días, basándose en información de inteligencia que, según explicó, es compartida entre las autoridades de Panamá y Colombia.

“No hay ningún tipo de información veraz (...) debemos tratar de evitar esparcir el miedo”, dijo Ábrego el pasado lunes al ser consultado por periodistas.

El Gobierno panameño anunció el refuerzo de la frontera mientras desarrolla, junto a una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, ejercicios militares para la defensa del Canal de Panamá.

Está previsto que el próximo jueves llegue a Panamá el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en el marco de estas operaciones.