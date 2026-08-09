Herbazales y lotes sin mantenimiento preocupan a residentes de Altos del Sol en Santiago

Las residentes de las viviendas ubicadas junto a uno de estos terrenos aseguran ser las más afectadas por la acumulación de maleza y señalan que también existe preocupación por la seguridad, debido a que los herbazales podrían convertirse en lugares donde se oculten personas.

Veraguas/Los residentes de la barriada Altos del Sol, en Santiago, aseguran que desde hace años enfrentan problemas relacionados con lotes sin mantenimiento, altos herbazales y cunetas que se obstruyen y provocan inundaciones en el sector.

Los vecinos señalan que, mientras mantienen limpios los alrededores de sus viviendas, algunos terrenos colindantes permanecen cubiertos de maleza. Una de las residentes explicó que han solicitado en reiteradas ocasiones la limpieza del lote a la encargada de la promotora, pero asegura que no han obtenido una respuesta.

Según la residente, hace aproximadamente un mes fueron retirados unos depósitos que se encontraban en el terreno, pero desde entonces el área no habría recibido una nueva limpieza.

“Tenemos el problema de la cuneta, que esto se tapa hasta allá abajo. ¿A quién pertenece eso? Se nos inunda todo esto aquí adelante”, cuestionó la moradora, quien pidió atención a las condiciones del lugar.

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Los vecinos también manifiestan preocupación por la presencia de animales en las áreas con vegetación. Una de las residentes afirmó que han encontrado culebras en los alrededores de las viviendas y teme que la situación pueda representar un riesgo para quienes viven en el sector.

“Aquí nos llegan las culebras”, relató la residente, quien además expresó preocupación por la proliferación de mosquitos en medio de las condiciones actuales por los casos de dengue.

El problema, según los moradores, no sería reciente. Aseguran que llevan varios años solicitando la limpieza de los lotes, mientras que algunos terrenos continúan en condiciones que, según su percepción, afectan la calidad de vida de quienes habitan en la barriada.

Las residentes de las viviendas ubicadas junto a uno de estos terrenos aseguran ser las más afectadas por la acumulación de maleza y señalan que también existe preocupación por la seguridad, debido a que los herbazales podrían convertirse en lugares donde se oculten personas.

Otro de los reclamos está relacionado con el parque de la barriada, que, según los moradores, tampoco puede ser aprovechado adecuadamente por los niños debido a las condiciones de la vegetación.

Los residentes piden que se realicen las labores de limpieza y mantenimiento necesarias para evitar que el problema continúe afectando a la comunidad.

Información de Ney Castillo

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