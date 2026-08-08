Polvo del Sahara ingresará a Panamá este domingo; Imhpa advierte sobre ambiente brumoso

Las personas con sensibilidad respiratoria deberán prestar especial atención a las condiciones del ambiente durante los próximos días y mantenerse pendientes de las actualizaciones oficiales del Imhpa.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por la incursión de partículas de polvo del Sahara sobre el territorio nacional, con validez desde la 1:30 p.m. del viernes 7 de agosto hasta las 11:59 p.m. del lunes 10 de agosto de 2026.

De acuerdo con el aviso, se espera que la mayor incursión de esta masa de partículas se produzca durante el fin de semana, especialmente a partir de la tarde del domingo, cuando el polvo del Sahara alcanzaría gran parte del territorio nacional.

El IMHPA pronostica concentraciones moderadas en el Caribe Central y Oriental, así como en Coclé, Panamá Oeste y Panamá, mientras que en la región occidental del país se esperan concentraciones bajas.

Como consecuencia de la presencia de estas partículas en la atmósfera, se prevé un ambiente brumoso y un incremento de la sensación térmica, condiciones que podrían modificar temporalmente la apariencia del cielo y la calidad del aire.

El instituto recomienda tomar precauciones principalmente a las personas alérgicas o con sensibilidad respiratoria, debido a la presencia de las partículas suspendidas en el ambiente.

El polvo del Sahara es transportado por las corrientes de viento desde el norte de África hacia distintas regiones del Atlántico y el Caribe. En Panamá, su presencia también puede influir en las condiciones atmosféricas: registros del propio Imhpa señalan que estas partículas pueden inhibir la formación de nubosidad profunda y reducir la actividad convectiva y la intensidad de las precipitaciones.

El aviso se mantiene vigente hasta la noche del lunes 10 de agosto, por lo que las condiciones serán monitoreadas por las autoridades meteorológicas.