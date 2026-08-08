Arranca distribución de semillas para 295 huertas agroecológicas familiares

Como parte del programa Familias Unidas, la Dirección de Desarrollo Rural adquirió además maquinaria para facilitar la preparación de los terrenos. Se trata de un motocultor de 15 HP y tres motoazadas , que serán utilizados para labrar y acondicionar los espacios donde se establecerán las huertas.

La Dirección de Desarrollo Rural inició la distribución de semillas para el establecimiento de 295 huertas agroecológicas familiares en las 12 regiones de trabajo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Entre las semillas que serán entregadas a productores y familias beneficiadas se encuentran arroz, maíz y frijol, además de tomate, pimentón, pepino, habichuela, zapallo y plátano.

Las huertas tienen como objetivo complementar la alimentación de las familias mediante cultivos de bajo costo y técnicas agrícolas amigables con el medio ambiente. El programa también contempla capacitaciones prácticas en agricultura orgánica y agroecológica, a través de la metodología de Escuelas de Campo.

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Como parte del programa Familias Unidas, la Dirección de Desarrollo Rural adquirió además maquinaria para facilitar la preparación de los terrenos. Se trata de un motocultor de 15 HP y tres motoazadas, que serán utilizados para labrar y acondicionar los espacios donde se establecerán las huertas.

Los equipos también serán utilizados para preparar terrenos de siembra en centros educativos incluidos en el convenio entre el MIDA, la Caja de Ahorros y el Ministerio de Educación (Meduca), con el propósito de apoyar la producción de alimentos frescos destinados a los comedores escolares.

El programa Familias Unidas busca que la agricultura familiar contribuya a la alimentación de las familias rurales mediante capacitación, herramientas y prácticas de producción que toman en cuenta el cuidado del medio ambiente.

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