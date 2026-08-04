Meduca impulsa la era digital en las aulas con entrega de computadoras y capacitación en inteligencia artificial

El Ministerio de Educación dota a los educadores con equipos aptos para inteligencia artificial sin conexión a internet y asegura cobertura en más de 3,200 planteles.

Ciudad de Panamá/La educación entra en la era digital; docentes reciben computadoras y capacitación en inteligencia artificial como parte del plan de modernización del sistema educativo nacional.

Con el objetivo de transformar el proceso de enseñanza dentro de los salones de clase, se formalizó la entrega de computadoras portátiles a docentes. Estos equipos cuentan con tecnología de vanguardia y herramientas diseñadas para potenciar el aprendizaje mediante la inteligencia artificial (IA).

Tecnología accesible sin conexión a internet

Una de las grandes ventajas de estos dispositivos es que no dependen de una conexión activa a la red. Carlos Rebellón, representante de Intel Latinoamérica, explicó cómo funcionan estos modelos de IA localmente:

"Los computadores, para poder alojar y sobre todo correr modelos de inteligencia artificial, necesitan un procesamiento mínimo. Va a estar, como dijeron, en muchos casos la aplicación corre de manera local y no necesita una conexión", expresó Rebellón.

El programa va acompañado de capacitaciones impartidas por aliados tecnológicos de peso global como Amazon Web Services y Microsoft. Gracias a esto, docentes y estudiantes aprenden a utilizar la tecnología educativa para programar, crear material didáctico y editar contenido.

Sobre la utilidad práctica para los educadores, Jorge Saa, gerente de país de Microsoft, destacó: "Están aprendiendo técnicas para usar la tecnología en las aulas educativas. Lo que facilita es que los maestros tengan más tiempo para dedicarse a su labor, que es educar".

Transparencia en la inversión y alcance nacional

La adquisición de los equipos se realizó mediante licitación pública por un valor de 44 millones de dólares para los próximos cinco años. Hasta la fecha, las autoridades reportan la entrega del 50% del total de las computadoras.

Ante las dudas sobre los costos y el proceso de adquisición, la ministra de Educación, Lucy Molinar, aclaró los requerimientos técnicos de la compra: "Hicimos una licitación por un producto que en el mercado no se compra así fácilmente. Hay que tener especificaciones para adquirirlo y adquirimos un producto de la mejor calidad al mejor precio".

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, valoró positivamente el ahorro logrado en la negociación: "Por las negociaciones que hicieron, que son computadoras que van por más de 1,500 dólares y aquí están siendo contratadas, creo que son por 493 dólares, así que en mi opinión es una gran negociación la cual pudieron hacer".

Claves de la transformación digital escolar

Cobertura total: Se logró conectar el 100% de los centros escolares, alcanzando 3,200 planteles a nivel nacional.

Se logró conectar el 100% de los centros escolares, alcanzando a nivel nacional. Herramientas offline: Creación de material didáctico, edición de video y entornos de trabajo seguros sin depender de señal de internet.

Creación de material didáctico, edición de video y entornos de trabajo seguros sin depender de señal de internet. Seguridad y respaldo legal: Validación de licencias mediante código QR bajo la supervisión de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

Respecto al marco legal y técnico de la plataforma, Adolfo Fábrega, administrador de la AIG, puntualizó: "Valida directamente el QR digital único que tiene la licencia digital. Ahora, por más que técnicamente esté cubierto, la parte jurídica tiene que acompañarlo y en eso estamos en este momento".

Con información de Yenny Caballero.