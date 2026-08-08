DGI reporta aumento de B/.66.3 millones en la recaudación del ITBMS e incentiva la solicitud de la factura

El ITBMS constituye una de las principales fuentes de ingresos tributarios y, en su tarifa general, corresponde al 7% sobre las ventas gravadas .

Pedir la factura al momento de realizar una compra se ha convertido en una herramienta de participación ciudadana para fortalecer la recaudación fiscal en Panamá y la prueba está en los resultados. Según datos de la Dirección General de Impuestos (DGI), la recaudación ha aumentado un 13.3%.

La entidad señala que la recaudación ha tenido un comportamiento favorable. Al 30 de junio de 2026, la recaudación del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) por ventas alcanzó los B/.563.4 millones, de acuerdo con datos preliminares de la DGI.

Esta cifra representa B/.66.3 millones más que lo recaudado en el mismo periodo de 2025, equivalente a un incremento aproximado de 13.3%.

El ITBMS constituye una de las principales fuentes de ingresos tributarios y, en su tarifa general, corresponde al 7% sobre las ventas gravadas.

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La participación ciudadana también ha mostrado un crecimiento importante. En los primeros sorteos de la Lotería Fiscal realizados en 2026, la DGI reportó millones de facturas presentadas por consumidores. Posteriormente, con la modalidad regional, solo en una de las jornadas se recibieron 63,001 sobres, equivalentes a 315,005 facturas fiscales.

La estrategia establece así una relación directa entre una acción cotidiana, pedir la factura, y el cumplimiento tributario, ya que la correcta facturación permite que el impuesto cobrado por los comercios sea reportado y entregado al Fisco.

Los recursos obtenidos mediante la recaudación tributaria contribuyen al financiamiento de proyectos y servicios públicos destinados al desarrollo y bienestar de la población.

La DGI mantiene actualmente la Lotería Fiscal Regional, que premia a los ciudadanos que solicitan sus facturas en comercios formales. Para los próximos sorteos, las facturas emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026 son válidas para participar.