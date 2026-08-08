París obliga a usuarios de patinetas eléctricas a llevar casco ante aumento de lesiones

Uno s 1.100 usuarios de patinetas eléctricas también resultaron gravemente heridos en 2025, 33% más que el año anterior, según los mismos datos.

Los usuarios de patinetas eléctricas en París deberán llevar casco y elementos reflectantes en virtud de nuevas normas introducidas tras un importante aumento de las lesiones relacionadas con estos vehículos de dos ruedas, informó la policía el sábado.

Las nuevas normas, que entraron en vigor el viernes en París y sus suburbios interiores, se aplican a todas las personas que utilicen patinetas eléctricas o dispositivos de movilidad motorizados similares, cuyo uso, según la policía, está creciendo.

Las patinetas eléctricas de alquiler desaparecieron de las calles de la capital en 2023, cuando París votó a favor de prohibirlas por motivos de seguridad, pero los dispositivos de propiedad privada siguen utilizándose ampliamente.

La policía explicó que la última medida responde al aumento de los accidentes relacionados con estos vehículos, en los que "una proporción significativa" provoca lesiones graves o mortales en la cabeza.

Las muertes entre los llamados "usuarios vulnerables de la vía pública", especialmente quienes utilizan dispositivos de movilidad motorizados, aumentaron considerablemente en 2025, con 79 fallecidos frente a 45 el año anterior, según la policía de París, que citó datos del organismo francés de seguridad vial.

Unos 1.100 usuarios de patinetas eléctricas también resultaron gravemente heridos en 2025, 33% más que el año anterior, según los mismos datos.

No llevar casco conllevará una multa de 135 euros (156 dólares), mientras que quienes circulen sin chaleco de alta visibilidad o elementos reflectantes se enfrentarán a una multa de 35 euros, informó la policía, que precisó que la norma se aplica en todo momento en las vías públicas.

En los últimos años, otras ciudades europeas también han endurecido las medidas contra estos vehículos de dos ruedas. Madrid prohibió las patinetas eléctricas de alquiler en 2024 y Bruselas anunció en junio que seguiría el mismo camino.