Incendio forestal en el suroeste de España afecta a unas 4.000 hectáreas

El fuego no afectó por ahora a ninguna zona de viviendas y solo se solicitó el alejamiento preventivo de unas 70 personas que, en su mayoría, no precisaron alojamiento público, precisó Sanz.

Un incendio declarado en la provincia andaluza de Huelva, en el suroeste de España, avanzaba este sábado tras afectar a unas 4.000 hectáreas, impulsado por un viento cambiante que dificulta las tareas de extinción, informaron las autoridades locales.

"La expansión del incendio ya supera las 4.000 hectáreas en estos momentos", de las que no todas están quemadas, indicó a los periodistas el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz.

El fuego -declarado cerca de la localidad de Niebla, a unos 70 kilómetros de la frontera sur con Portugal- se vio impulsado por los fuertes vientos, de entre 40 y 50 kilómetros por hora, que afectaron a la zona en la tarde del viernes, explicó Sanz.

"Este incendio tiene un comportamiento de cambios de viento constante, lo cual te destroza la estrategia de ataque", resaltó.

En las próximas horas, sin embargo, se abre una "cierta ventana de oportunidad" para atacarlo antes de que las condiciones vuelvan a complicarse en la tarde, apuntó.

El fuego no afectó por ahora a ninguna zona de viviendas y solo se solicitó el alejamiento preventivo de unas 70 personas que, en su mayoría, no precisaron alojamiento público, precisó Sanz.

Más de 275 efectivos, entre ellos 60 integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), combaten las llamas, asistidos por una veintena de medios aéreos y numerosa maquinaria pesada, indicó el servicio regional de extinción de incendios.

En el este de España, miembros de la UME colaboraban también el sábado en la extinción de otro fuego declarado en el interior de la provincia de Castellón, por ahora de menor extensión, según las autoridades locales.

España padeció un complicado inicio de verano con diferentes fuegos que obligaron a desalojar a miles de personas, especialmente en el centro del país.

El incendio de Burgohondo, en Ávila, que quemó alrededor de 50.000 hectáreas a finales de julio, se considera el más grande de la historia reciente de España.

Antes, a inicios de julio, otro voraz fuego causó 14 fallecidos en la provincia andaluza de Almería (sur).

Europa se ha visto afectada por sucesivas olas de calor y una grave sequía este año, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana.

El calor extremo ha resecado la vegetación que había crecido durante los períodos de lluvia a comienzos de año, lo cual creó condiciones de auténtico polvorín.