Metro de Panamá: Línea 1 estuvo temporalmente suspendida tras ingreso de una persona a la vía en la estación Santo Tomás

De acuerdo con la comunicación, personal operativo atendió el incidente y realizó las acciones necesarias para restablecer el servicio de manera segura . La entidad pidió a los usuarios seguir las indicaciones del personal del Metro mientras se atendía la situación.

La Línea 1 del Metro de Panamá presentó una interrupción temporal del servicio la mañana de este sábado, luego de que una persona ingresara a la zona de vía en la estación Santo Tomás.

Desde aproximadamente las 7:56 a.m. comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos que mostraban la interrupción del servicio en esta línea.

Posteriormente, a las 8:12 a.m., el Metro de Panamá informó oficialmente que la situación se debía al ingreso de una persona a la zona de vía en la estación Santo Tomás.

De acuerdo con la comunicación, personal operativo atendió el incidente y realizó las acciones necesarias para restablecer el servicio de manera segura. La entidad pidió a los usuarios seguir las indicaciones del personal del Metro mientras se atendía la situación.

A las 8:40 a.m., el Metro de Panamá comunicó que la Línea 1 ya se encontraba operativa, y agradeció a los usuarios por su comprensión durante la interrupción.

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