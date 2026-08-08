Aviso de prevención por oleajes de hasta 2.10 metros en el Caribe

El Centro de Operaciones de Emergencia indicó que mantiene vigilancia permanente ante posibles situaciones derivadas de estas condiciones marítimas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por vientos y oleajes en el Caribe panameño, vigente desde las 3:00 p.m. del viernes 7 de agosto hasta las 11:59 p.m. del martes 11 de agosto de 2026.

De acuerdo con el aviso, las condiciones marítimas más importantes se registrarán en tres sectores del Caribe:

Caribe Oriental: costa arriba de Colón y la comarca de Guna Yala, con olas de 1.20 a 2.10 metros y vientos de 20 a 35 km/h .

costa arriba de Colón y la comarca de Guna Yala, con olas de y vientos de . Caribe Central: costa abajo de Colón y norte de Veraguas, con olas de 1.00 a 1.80 metros y vientos de 20 a 35 km/h .

costa abajo de Colón y norte de Veraguas, con olas de y vientos de . Caribe Occidental: comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro, con olas de 1.00 a 1.50 metros y vientos de 15 a 25 km/h.

Ante estas condiciones, Sinaproc recomendó a los bañistas mantener precaución y evitar ingresar al mar si las condiciones se tornan adversas.

A los operadores de embarcaciones les pidió extremar las medidas de seguridad y verificar las condiciones del mar antes de zarpar, mientras que las embarcaciones artesanales y de menor tamaño deberán tomar mayores precauciones ante el incremento del oleaje y los vientos.

La entidad también recomendó evitar realizar actividades marítimas durante condiciones adversas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales de Sinaproc y del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

El Centro de Operaciones de Emergencia indicó que mantiene vigilancia permanente ante posibles situaciones derivadas de estas condiciones marítimas.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse a la línea 911 o al 520-4425.