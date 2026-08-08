¡Lamentable! Fallece José Donderis, exdirector del Sinaproc

José Donderis, quien se desempeñó como director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) entre 2014 y 2019, falleció, informó la institución.

Durante su gestión al frente del Sinaproc, Donderis estuvo vinculado a las labores de protección de la vida, atención de emergencias y seguridad de la población panameña. Su paso por la institución dejó una huella en la gestión de las labores de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia en el país.

Tras conocerse su fallecimiento, el Sinaproc expresó sus condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos, y extendió sus deseos de fortaleza a quienes lamentan su partida.