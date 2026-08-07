Alcaldía de Panamá colabora con la Defensoría en tema de pago de la prima de antigüedad a exfuncionarios

La Alcaldía de Panamá informó que continuará trabajando de manera coordinada con la Defensoría del Pueblo.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que mantiene una colaboración permanente con la Defensoría del Pueblo en el proceso de atención y pago de las primas de antigüedad correspondientes a exfuncionarios municipales, incluyendo solicitudes pendientes de administraciones anteriores que datan de 2014.

En comunicado, la Alcaldía de Panamá indicó que tiene "una comunicación abierta y coordinación constante para dar seguimiento a las solicitudes de los exservidores municipales y avanzar en la atención de los casos conforme a los procedimientos establecidos".

"Como parte de esta misma colaboración, la Alcaldía se mantiene a disposición de la Defensoría del Pueblo y de las autoridades competentes ante las investigaciones relacionadas con los hechos registrados el pasado 4 de agosto, durante una protesta realizada en la planta baja del edificio Hatillo", señaló el comunicado de la Alcaldía de Panampa.

"La Alcaldía de Panamá continuará trabajando de manera coordinada con la Defensoría del Pueblo, manteniendo abiertos los canales de comunicación y reafirmando su disposición de colaborar con transparencia y apego a los procedimientos correspondientes", finalizó el comunicado.