Caso Alberto Llerena: Defensoría del Pueblo abre investigación por presunta violación de derechos humanos

La defensora del Pueblo, Ángela Russo, confirmó que la institución abrió una investigación sobre el caso de Alberto Llerena para determinar si hubo vulneración de derechos humanos. Además, exhortó a la población a extremar las precauciones ante ofertas laborales sospechosas que podrían estar vinculadas con redes de trata de personas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La defensora del Pueblo, Ángela Russo, confirmó este viernes que la institución abrió una investigación por el caso de Alberto Llerena, con el objetivo de determinar si existió una posible vulneración de derechos humanos durante el incidente denunciado.

Russo explicó que, como parte del proceso, la Defensoría solicitará un informe a la autoridad competente para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. "En este momento tenemos abierta una investigación y es lo único que puedo señalar porque el caso se encuentra en trámite", indicó.

La defensora precisó que el procedimiento contempla requerir información a los funcionarios involucrados, conforme a lo establecido en la Ley 504 de diciembre de 2025, para evaluar si existió alguna actuación que vulnerara los derechos fundamentales del afectado. Con base en la respuesta oficial, la Defensoría emitirá una resolución en la que determinará si hubo o no una violación de derechos humanos.

Russo añadió que, si la institución requerida no responde dentro del plazo correspondiente, la legislación faculta a la Defensoría para declarar a la entidad o al funcionario como hostil y entorpecedor de la investigación.

Asimismo, indicó que la entidad ha intentado establecer comunicación con la representación legal de la familia de Llerena, respetando en todo momento sus derechos y la confidencialidad del proceso. Se pudo conocer que la condición de salud de Alberto Llerena, quien resultó lesionado durante un altercado por la reclamación de pagos de prima de antigüedad ocurrido el pasado lunes 3 de agosto en la Alcaldía de Panamá, continúa siendo delicada, según informó su hija, Yaritza Llerena.

En declaraciones al equipo de TVN Noticias, explicó que su padre permanece hospitalizado en el Hospital Santo Tomás, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y continúa bajo estricta observación médica."Mi papá no está tan bien, está bien delicado. Ahorita se encuentra todavía alterado; hay que mantenerlo sedado", manifestó Yaritza Llerena.

La familiar indicó del exfuncionario que el paciente permanece en condición reservada y que los médicos continúan realizándole diversos exámenes para evaluar su evolución. Durante sus declaraciones, Russo recordó que la Defensoría también ha tramitado denuncias relacionadas con el pago de prestaciones laborales de extrabajadores del Municipio de Panamá (MUPA).

Según explicó, tras la intervención de la institución y las solicitudes de información dirigidas a la autoridad correspondiente, las personas que presentaron sus reclamos recibieron el pago de las prestaciones que reclamaban. Tras el incidente, la familia presentó una denuncia por el presunto delito de lesiones personales. No obstante, el abogado de Llerena informó que solicitarán una recalificación de los hechos y presentarán una querella por tentativa de homicidio, debido a la gravedad de las lesiones y al estado crítico en el que permanece el afectado.

Advierten sobre falsas ofertas de empleo

La defensora también se refirió a los recientes casos de panameños reclutados para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania, situación que calificó como preocupante y que, señaló, requiere investigaciones rigurosas. Russo advirtió que las organizaciones dedicadas a la trata de personas suelen utilizar ofertas laborales engañosas para captar víctimas, especialmente personas que atraviesan dificultades económicas.

"Cuando hablamos de trata de personas, hablamos de crimen organizado", enfatizó.

Explicó que este delito no solo comprende la explotación sexual, sino también la explotación laboral, por lo que consideró necesario fortalecer las campañas de prevención y educación dirigidas a la ciudadanía.

En ese sentido, exhortó a las personas a verificar cuidadosamente cualquier propuesta de empleo antes de aceptarla y acudir a la Secretaría General de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas para recibir orientación cuando existan dudas sobre la legitimidad de una oferta laboral.

Finalmente, insistió en que la prevención y la capacitación son herramientas fundamentales para evitar que más panameños sean víctimas de redes dedicadas a la trata de personas.