Cobros dobles y errores en validadores: Sonda acepta fallas y anuncia cómo pueden reclamar los usuarios

Sonda confirmó que la migración del sistema Store Value al sistema ABT ya no comenzará el 15 de agosto, sino el 22 de agosto.

La empresa Sonda reconoció que se han registrado inconvenientes con los nuevos validadores instalados en el Metro de Panamá y MiBus, entre ellos cobros dobles y errores de configuración entre los dispositivos de entrada y salida, situaciones que, según la compañía, ya han sido atendidas.

Christopher Machacek, representante de Sonda, ofreció disculpas a los usuarios afectados y explicó que la empresa ha trabajado junto al Metro de Panamá y MiBus para identificar y corregir las incidencias detectadas durante el proceso de transición.

Uno de los casos identificados ocurrió en la estación San Miguelito, donde algunos usuarios reportaron cobros dobles. Según Sonda, esta situación ya fue corregida.

También se detectaron problemas relacionados con la configuración de los validadores de entrada y salida en MiBus, los cuales fueron atendidos por la empresa.

Migración comenzará el 22 de agosto

Ante estos inconvenientes, Sonda confirmó que la migración del sistema Store Value al sistema ABT ya no comenzará el 15 de agosto, sino el 22 de agosto.

La empresa explicó que la modificación de la fecha responde a la necesidad de realizar una transición más gradual y evitar mayores afectaciones a los usuarios.

La primera etapa comenzará el 22 de agosto y permitirá que las recargas realizadas mediante banca en línea puedan utilizarse directamente en los nuevos validadores.

Posteriormente, el 2 de septiembre, se completará la segunda fase de la migración, que incorporará el uso de tarjetas de crédito, débito y prepago, además de otras funcionalidades.

Más de 3.000 validadores

En total, se contempla la instalación de más de 3.000 nuevos validadores en el sistema de transporte público.

De acuerdo con Sonda, el avance de instalación alcanza actualmente:

94% en los buses

79% en el Metro de Panamá

77% en las zonas pagas

La modernización del sistema representa una inversión aproximada de $7 millones.

¿Qué hacer ante un cobro doble?

Sonda indicó que los usuarios que hayan experimentado cobros dobles u otros inconvenientes pueden acudir a los centros de atención especializados de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, donde se evaluará cada caso para gestionar la solución correspondiente.

La empresa aseguró que ha triplicado los esfuerzos para completar la transición y reconoció que se trata de un cambio importante para los usuarios del transporte público.

El proceso continuará durante las próximas semanas, mientras se completan tanto la instalación de los equipos como la implementación del nuevo software que permitirá el funcionamiento del sistema ABT.

Información de Fabio Caballero